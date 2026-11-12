Лідери ЄС у Дубліні пообіцяли подальшу військову та економічну підтримку України

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта оприлюднили спільну заяву за підсумками переговорів із Президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні.

Керівники європейських інституцій привітали мирні переговори, що відбулися цього тижня в Абу-Дабі за участі представників ЄС, та запевнили у незмінній фінансовій, військовій і політичній підтримці України на шляху до справедливого миру та членства в Євросоюзі.

У заяві зазначається, що на наступному засіданні Європейської ради 26–27 листопада лідери ЄС обговорять нагальні потреби України у фінансуванні на 2027 рік на основі пропозицій Єврокомісії. Паралельно Європейська комісія представить 22-й пакет санкцій проти Росії, аби забезпечити Україні сильну переговорну позицію та спонукати РФ до реальних кроків щодо припинення війни.

Крім того, напередодні чергової воєнної зими Єврокомісія мобілізує 500 генераторів із резервів rescEU, сприяє створенню центрів екстреної допомоги, а також забезпечує доставку чотирьох понтонних мостів із Норвегії та 200 автобусів.

Джерело: Європейська комісія.

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