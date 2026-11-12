Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz przewodniczący Rady Europejskiej António Costa wydali wspólne oświadczenie podsumowujące rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, które odbyły się przy okazji szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Dublinie.

Przywódcy instytucji europejskich z zadowoleniem przyjęli rozmowy pokojowe, które odbyły się w tym tygodniu w Abu Zabi z udziałem przedstawicieli UE, i zapewnili o niezmiennym wsparciu finansowym, wojskowym i politycznym dla Ukrainy na drodze do sprawiedliwego pokoju i członkostwa w Unii Europejskiej.

W oświadczeniu zaznaczono, że podczas najbliższego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 26–27 listopada przywódcy UE omówią pilne potrzeby Ukrainy w zakresie finansowania na rok 2027 w oparciu o propozycje Komisji Europejskiej. Równolegle Komisja Europejska przedstawi 22. pakiet sankcji wobec Rosji, aby zapewnić Ukrainie silną pozycję negocjacyjną i skłonić Federację Rosyjską do podjęcia konkretnych kroków w kierunku zakończenia wojny.

Ponadto, w przededniu kolejnej zimy wojennej, Komisja Europejska mobilizuje 500 generatorów z rezerw rescEU, wspiera tworzenie centrów pomocy doraźnej, a także zapewnia dostawę czterech mostów pontonowych z Norwegii oraz 200 autobusów.

Źródło: Komisja Europejska.

Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył w Dublinie, że wsparcie Ukrainy ze strony krajów europejskich ma decydujące znaczenie, ponieważ, jak powiedział, „nie ma już wsparcia ze strony USA”.

Zełenski wyjaśnił Europie, dlaczego warto wspierać Ukrainę.

Ukraina otrzymała od UE kolejne ponad 4 mld euro pomocy – poinformował Korecki.

Przypomnijmy, że Ukraina otrzymała od UE 1,24 mld euro na drony i rakiety.

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