最高反腐败法院拒绝将塔季扬娜·克鲁皮案的起诉书退还给检察官

11月12日，最高反腐败法院继续审理赫梅利尼茨基市医疗社会专家委员会前负责人塔季扬娜·克鲁皮一案。 她的辩护律师以起诉书中存在所谓错误和不准确之处为由，要求将起诉书退还给检察官，但法院驳回了该动议。

具体而言，辩护律师伊万·科斯蒂乌克指出，他认为搜查开始日期有误，且起诉书中提及的文件存放地点存在不准确之处。

检察官承认了部分意见，但强调数字上的不准确之处并不影响最终计算结果。他还指出，在将文件提交法院之前，他已多次核查过该文件。

此外，辩护律师对克鲁帕在被指控非法敛财时所处的身份提出了质疑——具体而言，当时她是医疗和社会专家委员会（MSEK）的官员，还是赫梅利尼茨基州议会的议员。

最高反腐败法院法官德尼·科瓦连科驳回了将起诉书退还给检察官的请求。

回顾此前情况：赫梅利尼茨基州医疗和社会鉴定中心前主任塔季扬娜·克鲁帕已离开基辅看守所，其目前行踪不明。

据媒体报道，涉嫌非法敛财的赫梅利尼茨基州医疗和社会鉴定中心前主任塔季扬娜·克鲁帕，在离开看守所前曾在基辅国家反腐败局大楼附近租住了一处住所。

9月4日，备受争议的赫梅利尼茨基州医疗和社会鉴定委员会（MSEC）前主任塔季扬娜·克鲁帕获释。她的保释金金额已降至2000万格里夫纳。

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