ВАКС отказался возвращать прокурору обвинительный акт по делу Татьяны Крупы

12 ноября Высший антикоррупционный суд продолжил рассмотрение дела бывшей руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. Ее адвокаты требовали вернуть обвинительный акт прокурору из-за якобы имеющихся в документе ошибок и неточностей, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства.

В частности, защитник Иван Костюк обратил внимание на неверную, по его мнению, дату начала обысков и неточности относительно местонахождения документов, упомянутых в обвинительном акте.

Прокурор признал отдельные замечания, но подчеркнул, что числовые неточности не влияют на итоговые расчеты. Также он отметил, что неоднократно проверял документ перед передачей в суд.

Кроме того, адвокаты поставили под сомнение статус Крупы на момент инкриминируемого ей незаконного обогащения — в частности, была ли она тогда должностным лицом МСЭК или депутатом Хмельницкого облсовета.

Судья ВАКС Денис Коваленко отказал в возвращении обвинительного акта прокурору.

Напомним: бывшая главная врач Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяна Крупа вышла из Киевского СИЗО, и её нынешнее местонахождение остаётся неизвестным.

По данным СМИ, бывшая главная врач Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяна Крупа, подозреваемая в незаконном обогащении, перед выходом из СИЗО арендовала жилье недалеко от здания НАБУ в Киеве.

4 сентября скандально известную бывшую руководительницу Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Татьяну Крупу освободили из-под стражи. Размер залога для неё снизили до 20 млн гривен.

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