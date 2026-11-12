WAKS odmówił zwrotu prokuratorowi aktu oskarżenia w sprawie Tetiany Krupy

12 listopada Najwyższy Sąd Antykorupcyjny kontynuował rozpatrywanie sprawy byłej szefowej Chmielnickiej Miejskiej Komisji Badań Orzeczniczych Tetiany Krupy. Jej obrońcy domagali się zwrotu aktu oskarżenia prokuratorowi z powodu rzekomych błędów i nieścisłości w dokumencie, jednak sąd odrzucił ten wniosek.

W szczególności obrońca Iwan Kostjuk zwrócił uwagę na błędną, jego zdaniem, datę rozpoczęcia przeszukań oraz nieścisłości dotyczące lokalizacji dokumentów wymienionych w akcie oskarżenia.

Prokurator przyznał rację co do niektórych uwag, ale podkreślił, że nieścisłości liczbowe nie mają wpływu na ostateczne obliczenia. Zaznaczył również, że wielokrotnie sprawdzał dokument przed przekazaniem go do sądu.

Ponadto adwokaci poddali w wątpliwość status Krupy w momencie zarzucanego jej nielegalnego wzbogacenia się – w szczególności to, czy pełniła ona wówczas funkcję urzędniczki MSEK, czy też posłanki do Rady Obwodowej w Chmielnickim.

Sędzia WAKS Denys Kowalenko odmówił zwrotu aktu oskarżenia prokuratorowi.

Przypomnijmy: była ordynator Chmielnickiego Okręgowego Centrum Ekspertyz Medyczno-Społecznych Tetiana Krupa opuściła kijowskie areszt śledcze, a jej obecne miejsce pobytu pozostaje nieznane.

Według doniesień mediów była ordynator Chmielnickiego Okręgowego Centrum Ekspertyz Medyczno-Społecznych Tetiana Krupa, podejrzana o nielegalne wzbogacenie się, przed opuszczeniem aresztu tymczasowego wynajęła mieszkanie w pobliżu budynku NABU w Kijowie.

4 września skandaliczna była szefowa Chmielnickiej Obwodowej Komisji Ekspertyz Medyczno-Społecznych (MSEK) Tetiana Krupa została zwolniona z aresztu. Wysokość kaucji została dla niej obniżona do 20 mln hrywien.

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