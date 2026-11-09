У фигуранта дела «Карфаген» — полицейского Ценова — обнаружили поместье стоимостью более 400 тысяч долларов

Подозреваемый по делу «Карфаген», первый заместитель начальника Департамента специальных расследований Нацполиции Владимир Ценов вместе с семьей пользуется домом с бассейном и спортзалом в селе Гатное под Киевом.

Осенью 2022 года недвижимость приобрел его отец Николай Ценов за 7,32 миллиона гривен, или около 200 тыс. долларов, однако архитектор Олег Гречух оценивает реальную рыночную стоимость поместья как минимум вдвое выше суммы сделки. С учетом построенных позже технических сооружений и укрытий стоимость всего комплекса может составить 750–800 тысяч долларов.

Владимир Ценов объяснил финансовые возможности родителей их зарплатами, пенсиями, предпринимательской деятельностью и продажей недвижимости.

«В разные периоды мои родители продавали принадлежавшие им объекты недвижимости, и эти сделки дополнительно пополняли семейный бюджет. Совокупность этих источников дохода позволяла свободно финансировать приобретение объектов, упомянутых в вашем запросе», — отметил он в ответе журналистам.

В то же время журналисты выяснили, что за последние десять лет родители чиновника не продавали имущество согласно реестрам, а отец открыл ФЛП уже после покупки недвижимости.

Об этом говорится в расследовании hromadske.

5 ноября в суд доставили первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Владимира Ценова. Его подозревают в прикрытии мошеннических колл-центров.

Высший антикоррупционный суд 5 ноября рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Владимира Ценова. Ему инкриминируют прикрытие мошеннических колл-центров.

Высший антикоррупционный суд поместил под стражу на 60 суток с альтернативой залога в размере 15 млн грн Владимира Ценова — первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции. Он фигурирует в деле «Карфаген» о «крыше» над незаконными колл-центрами.

За первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Владимира Ценова внесли залог в размере 15 млн гривен. Из этой суммы 13 млн гривен оплатил его отец, еще 2 млн гривен внесло другое физическое лицо.

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