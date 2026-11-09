В результате взрывов российских дронов в Одесской области погибли перелетные птицы

На территории вблизи Национального природного парка «Тузловские лиманы» в результате взрывов российских ударных беспилотников была зафиксирована гибель мигрирующих на юг певчих дроздов. Как сообщил начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев, у птиц обнаружили признаки острой взрывной травмы — баротравмы, сопровождавшейся тяжелым шоковым состоянием.

«Зафиксирована классическая картина острой взрывной травмы (баротравмы) в сочетании с катастрофическим нейрогуморальным шоком у певчих дроздов, которые сейчас мигрируют на юг и временно останавливаются у нас», — подчеркнул ученый.

По словам специалиста, пернатые особенно уязвимы из-за ускоренного обмена веществ, небольших размеров тела и интенсивной работы сердечно-сосудистой системы. Ударная волна и перепад давления вызывают многочисленные кровоизлияния, повреждения сосудов, внутренних органов и печени.

«В таких случаях после взрыва наступает шок центральной нервной системы и острая остановка сердца. Сверхмощный импульс от рецепторов и шоковое воздействие на продолговатый мозг вызывают мгновенную остановку дыхательного центра. Сердечная мышца подвергается фибрилляции или останавливается вследствие острой гипоксии и нейрогенного коллапса (паралича сердечной деятельности)», — отмечает ученый.

На состояние птиц также повлияло то, что взрывы произошли во время их ночного отдыха, когда организм находился в расслабленном состоянии.

Источник: Русев в Facebook.

На побережье национального природного парка «Тузловские лиманы» в Одесской области после шторма вновь обнаружили растительное масло. Оно попало в Чёрное море после российского удара по порту Чёрноморска в апреле 2026 года. По оценке эколога Ивана Русева, по состоянию на вечер 26 октября площадь загрязнения достигла около 100 тысяч квадратных метров.

На побережье национального природного парка «Тузловские лиманы» за последний месяц обнаружили 56 погибших дельфинов. В парке назвали такое количество беспрецедентным и связали массовую гибель китообразных с последствиями полномасштабной войны России против Украины.

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