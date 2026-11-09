W wyniku wybuchów rosyjskich dronów w obwodzie odeskim zginęły ptaki wędrowne

Na terenie w pobliżu Narodowego Parku Przyrodniczego „Zatoki Tuzli” odnotowano śmierć migrujących na południe drozdów śpiewających w wyniku wybuchów rosyjskich dronów bojowych. Jak poinformował kierownik działu naukowo-badawczego parku narodowego Iwan Rusiew, u ptaków stwierdzono objawy ostrego urazu wybuchowego — barotraumy, której towarzyszył ciężki stan wstrząsu.

„Odnotowano klasyczny obraz ostrego urazu wybuchowego (barotraumy) w połączeniu z katastrofalnym wstrząsem neurohumoralnym u drozdów śpiewających, które obecnie migrują na południe i tymczasowo zatrzymują się u nas” — podkreślił naukowiec.

Według specjalisty ptaki te są szczególnie wrażliwe ze względu na przyspieszony metabolizm, niewielkie rozmiary ciała oraz intensywną pracę układu sercowo-naczyniowego. Fala uderzeniowa i skok ciśnienia powodują liczne krwotoki, uszkodzenia naczyń krwionośnych, narządów wewnętrznych i wątroby.

„W takich przypadkach po wybuchu dochodzi do wstrząsu ośrodkowego układu nerwowego i ostrego zatrzymania akcji serca. Niezwykle silny impuls z receptorów oraz wstrząsowe oddziaływanie na rdzeń przedłużony powodują natychmiastowe zatrzymanie ośrodka oddechowego. Mięsień sercowy ulega migotaniu lub zatrzymuje się w wyniku ostrej hipoksji i zapaści neurogennej (paraliżu czynności serca)”, – podkreśla naukowiec.

Na stan ptaków wpłynął również fakt, że wybuchy miały miejsce podczas ich nocnego odpoczynku, kiedy organizm znajdował się w stanie relaksu.

Źródło: Rusiew na Facebooku.

Na wybrzeżu narodowego parku przyrodniczego „Zatoki Tuzliwskie” w obwodzie odeskim po burzy ponownie wykryto olej roślinny. Trafił on do Morza Czarnego po rosyjskim ataku na port Czornomorsk w kwietniu 2026 roku. Według szacunków ekologa Iwana Rusiewa, wieczorem 26 października powierzchnia zanieczyszczenia osiągnęła około 100 tysięcy metrów kwadratowych.

Na wybrzeżu Narodowego Parku Przyrodniczego „Limany Tuzli” w ciągu ostatniego miesiąca znaleziono 56 martwych delfinów. Władze parku określiły tę liczbę jako bezprecedensową i powiązały masową śmierć waleni ze skutkami pełnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

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