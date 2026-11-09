由于俄罗斯无人机在敖德萨州发生爆炸，导致候鸟死亡

在“图兹利夫斯基利曼”国家自然公园附近的区域，由于俄罗斯攻击型无人机爆炸，记录到正在向南迁徙的歌鸫死亡。 据该国家公园科研部主任伊万·鲁塞夫介绍，这些鸟类表现出急性爆炸性创伤——即气压创伤的症状，并伴有严重的休克状态。

“我们观察到，目前正向南迁徙并暂时停留在我们这里的歌鸫，出现了典型的急性爆炸性创伤（气压创伤）症状，并伴有灾难性的神经体液性休克，” ——这位科学家强调道。

据专家介绍，由于新陈代谢速率快、体型小以及心血管系统工作强度大，这些鸟类尤其容易受到伤害。 冲击波和压力骤变会导致大量出血，并造成血管、内脏及肝脏损伤。

“在这种情况下，爆炸后会引发中枢神经系统休克和急性心脏骤停。来自感受器的超强脉冲以及对延髓的冲击作用会导致呼吸中枢瞬间停止工作。 心肌会因急性缺氧和神经源性休克（心脏活动瘫痪）而发生心室颤动或停止跳动，”这位科学家强调道。

爆炸发生在鸟类夜间休息期间，此时其身体处于放松状态，这也影响了鸟类的状况。

消息来源：鲁塞夫在Facebook上的发文。

在敖德萨州“图兹利夫斯基利曼”国家自然公园的海岸，风暴过后再次发现了植物油。这些植物油是在2026年4月俄罗斯袭击黑海港后流入黑海的。 据环保专家伊万·鲁塞夫评估，截至10月26日晚，污染面积已达约10万平方米。

过去一个月里，在图兹利夫斯基利曼国家自然公园的海岸线上，共发现56头死亡的海豚。 公园方面称这一数量史无前例，并将鲸类的大规模死亡归因于俄罗斯对乌克兰发动的全面战争所造成的后果。

关注我们在