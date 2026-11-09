Правоохранители раскрыли кражи газового конденсата в четырёх областях

В Киевской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях правоохранительные органы при поддержке службы безопасности АО «Укрнафта» раскрыли схему незаконных врезок в трубопроводы и хищений нефтяного сырья. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Федоренко.

«На прошлой неделе были проведены обыски в Киевской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях. Следователи проверяют места, где могли храниться похищенный газовый конденсат и незаконно изготовленные из него нефтепродукты. Обыски стали результатом длительной оперативной работы правоохранителей при поддержке службы безопасности Группы «Нафтогаз», — написал он.

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Расследование ведет полиция Киевской области, оперативное сопровождение обеспечивает Департамент стратегических расследований Нацполиции, а процессуальное руководство осуществляет Киевская областная прокуратура. Специалисты «Укрнафты» работают на обысках вместе со следователями.

Источник — Сергей Федоренко сообщил в Facebook.

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