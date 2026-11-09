Старовинну церкву на Хмельниччині взяли під юридичний захист

На Хмельниччині релігійну громаду зобов’язали укласти охоронний договір на комплекс споруд церкви Святого Іоанна Богослова, збудованої у 1818 році. Документ має визначити правила догляду за історичними будівлями та проведення ремонтних робіт.

Летичівська окружна прокуратура звернулася до суду, оскільки власник споруд не уклав обов’язковий охоронний договір. Як встановили прокурори, комплекс ще у 2013 році внесли до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини Хмельницької області. Його віднесли до категорій «архітектура» та «містобудування». Право власності на церкву й дзвіницю зареєстроване за місцевою релігійною громадою.

За законом власники пам’яток та інших об’єктів культурної спадщини повинні укладати охоронні договори. У них прописують умови використання й утримання історичних споруд, а також вимоги до ремонту та реставрації. Це потрібно, щоб роботи не пошкодили будівлі й не призвели до їх руйнування. Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА підготував проєкт такого договору й передав його релігійній громаді. Однак документ так і не підписали. Громада також не надала зауважень чи пропозицій щодо його умов.

Після цього прокуратура звернулася до суду, вимагаючи зобов’язати власника виконати передбачений законом обов’язок. Хмельницький окружний адміністративний суд погодився з доводами прокурора та повністю задовольнив позов. Відтепер релігійна громада зобов’язана укласти охоронний договір на комплекс споруд церкви Святого Іоанна Богослова. Йдеться про церкву та дзвіницю в селі Требухівці Хмельницького району.

Київський окружний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність Департаменту охорони культурної спадщини КМДА та зобов’язав його вжити заходів для взяття на облік історичної будівлі на Андріївському узвозі, 26.

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