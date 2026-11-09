В Украине растет количество дел, связанных с неуплатой налогов

За девять месяцев 2026 года в Украине было возбуждено более 20 тысяч исполнительных производств в связи с неуплатой налогов компаниями. Больше всего новых дел пришлось на Киев и Днепропетровскую область, а среди предприятий чаще всего фигурировали компании, занимающиеся оптовой торговлей.

По данным аналитиков «Опендатабота», с января по сентябрь 2026 года в отношении украинских компаний было возбуждено 20 364 исполнительных производства из-за налоговых долгов. Эти дела касаются принудительного взыскания средств, которые предприятия не уплатили в бюджет.

Количество новых производств за девять месяцев почти сравнялось с показателем за весь 2021 год. В то же время общая задолженность предприятий перед налоговой службой, по приведенным данным, достигла 263 млрд гривен.

В каких регионах открыли больше всего дел

Больше всего новых исполнительных производств было возбуждено в отношении компаний, зарегистрированных в Киеве. За девять месяцев там зафиксировали 4 160 таких дел. На втором месте — Днепропетровская область с 3 912 производствами. Далее следуют Киевская область, где было возбуждено 1 352 дела, Одесская — 1 162 и Ивано-Франковская — 896.

Таким образом, на пять регионов приходится более половины всех новых производств по принудительному взысканию налоговой задолженности.

Какие отрасли чаще всего фигурируют в делах

Больше всего новых производств касалось предприятий оптовой торговли — 4 249. Это примерно каждое пятое дело, возбужденное за девять месяцев. На втором месте оказались компании сельскохозяйственной отрасли. Против них было возбуждено 1 814 дел. Еще 1 521 дело касалось предприятий, занимающихся строительством зданий.

В пятерку отраслей с наибольшим количеством новых дел также вошли розничная торговля — 808 дел — и операции с недвижимостью — 803.

Какие компании получили больше всего новых производств

Среди отдельных предприятий больше всего новых дел за девять месяцев было возбуждено против агрофирмы «Махаринцы» — 32 дела. На втором месте — Первомайский гранитно-щебеночный карьер с 29 делами. Третье место занял Маслоэкстракционный завод «Прилуки» — против него было возбуждено 23 дела.

Еще 20 новых дел касались НПК «Практика», а 19 — Верховинского дорожного эксплуатационного участка Ивано-Франковского облавтодора.

Где больше всего активных исполнительных производств

По состоянию на 19 октября 2026 года в пользу Государственной налоговой службы оставались активными 36 409 исполнительных производств. По данным аналитиков, общее количество таких дел остается относительно стабильным. По количеству активных исполнительных производств первое место занимает Днепропетровская область — 6 777 дел. В Киеве насчитывалось 4 652 исполнительных производства.

В пятерку регионов с наибольшим количеством активных дел также вошли Харьковская область — 2 036, Ивано-Франковская — 1 997 и Киевская — 1 820. Среди отдельных предприятий наибольшее количество активных производств имеет Миргородский комбинат хлебопродуктов №1 — 80. Это на одно дело больше, чем в конце 2025 года. Заметно возросло количество дел и против Ровенского автомобильного ремонтного завода. В конце прошлого года активных дел в отношении него не было, а теперь их насчитывается 43.

У Житомирского облавтодора количество активных дел увеличилось с 19 до 42. В «Агрофирмы Махаринцы» — с 22 до 34, а в компании «Биоресурссервис» — с 21 до 31. Такие данные свидетельствуют о масштабах работы по принудительному взысканию налоговых долгов. В то же время само по себе открытие исполнительного производства не означает, что предприятие уже погасило долг или что все указанные суммы удалось взыскать. Об этом сообщает Опендатабот.

Читай нас в