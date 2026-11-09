В Запорожской области разоблачили наркогруппировку, которая ежемесячно изготавливала до 2 кг метамфетамина

В Запорожской области правоохранители раскрыли преступную организацию, участники которой ежемесячно изготавливали до 2 кг метамфетамина стоимостью около 5 млн гривен по ценам «черного рынка». По делу было предъявлено подозрение 13 лицам.

По данным следствия, в августе 2025 года 37-летний житель Запорожья организовал наркобизнес и привлек к нему еще 12 знакомых.

Группировка имела четкую структуру, иерархию и распределение обязанностей. Одни участники отвечали за изготовление психотропного вещества, другие занимались его фасовкой, хранением и сбытом.

Нарколабораторию оборудовали в частном доме. Необходимое оборудование и прекурсоры участники закупали через интернет и с помощью доверенных лиц.

По данным следствия, производственные мощности позволяли ежемесячно изготавливать до 2 кг метамфетамина.

Заказы принимали через мессенджер, а готовую продукцию сбывали с помощью «закладок» или во время личных встреч с покупателями.

Для конспирации участники преступной организации использовали псевдонимы, регулярно меняли номера телефонов и мобильные устройства.

21 октября 2026 года правоохранители провели 30 обысков в нарколаборатории и по местам проживания подозреваемых в Запорожской области и Киеве.

В ходе следственных действий были изъяты:

психотропные вещества и химические компоненты;

оборудование для изготовления наркотиков;

мобильные телефоны и компьютеры;

банковские карты и документы;

черновики;

автомобили.

Кроме того, в жилище одного из участников группировки правоохранители обнаружили тайник с оружием, гранатами, выстрелами к гранатомету и более 450 патронами.

Пятеро участников преступной организации были задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Организатора группировки правоохранители задержали в Закарпатье недалеко от государственной границы, когда он пытался выехать за пределы Украины.

Все задержанные взяты под стражу без права освобождения под залог.

В зависимости от роли и участия в деятельности преступной организации прокуроры прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя сообщили о подозрении 13 лицам.

Им инкриминируются правонарушения по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 и ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

В соответствии со статьёй 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана обвинительным приговором суда.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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