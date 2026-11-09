在扎波罗热地区，警方捣毁了一个每月制造多达2公斤甲基苯丙胺的贩毒团伙

在扎波罗热州，执法部门捣毁了一个犯罪团伙，该团伙成员每月制造多达2公斤的甲基苯丙胺，按“黑市”价格计算，价值约500万格里夫纳。该案中已有13人被通报涉嫌犯罪。

据调查显示，2025年8月，一名37岁的扎波罗热居民组织了这一毒品交易，并拉拢了另外12名熟人参与其中。

该团伙拥有明确的组织结构、等级制度和职责分工。部分成员负责制造精神药物，另一些则负责分装、储存和销售。

制毒实验室设在一栋私人住宅内。成员们通过互联网及可信联系人采购所需的设备和前体化学品。

据调查显示，该实验室的生产能力每月可制造多达2公斤的甲基苯丙胺。

他们通过即时通讯软件接收订单，并通过“藏货点”或与买家当面交易的方式销售成品。

为掩人耳目，该犯罪组织成员使用化名，并定期更换电话号码和移动设备。

2026年10月21日，执法部门在扎波罗热州和基辅对毒品实验室及嫌疑人住所进行了30次搜查。

在调查行动中查获：

精神活性物质及化学成分；

制毒设备；

手机和电脑；

银行卡和文件；

草稿记录；

汽车。

此外，执法人员还在该团伙一名成员的住所内发现了一个藏有武器、手榴弹、榴弹发射器弹药及450多发子弹的藏匿处。

五名犯罪组织成员根据《乌克兰刑事诉讼法》第208条被拘留。

该团伙的组织者被执法人员在扎卡尔帕蒂州靠近国家边境处抓获，当时他正试图逃离乌克兰。

所有被拘留者均被收押，不得保释。

克里米亚自治共和国和塞瓦斯托波尔市检察院的检察官根据其在犯罪组织活动中的角色和参与程度，向13人送达了犯罪嫌疑通知书。

他们被指控违反了《乌克兰刑法典》第255条第1款、第28条第4款及第307条第3款。

根据《乌克兰宪法》第62条，在法院作出有罪判决之前，任何人均被推定为无罪。

总检察长办公室通报了这一消息。

此前，在赫梅利尼茨基州的斯塔罗科斯蒂安蒂诺夫，警方拘留了一名18岁的女孩，她涉嫌贩卖合成毒品。 在检查过程中，警方从其身上查获了100包装有不明物质的包裹，经专家鉴定，该物质被确认为危险毒品PVP（“盐”）。

在基辅，一名涉嫌贩卖PVP、安非他命和大麻的33岁女子将接受审判。 戈洛西耶夫斯基警察局调查人员已完成该案的审前调查。这名基辅女子因所犯罪行面临最高12年有期徒刑。

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