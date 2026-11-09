W obwodzie zaporoskim wykryto grupę przestępczą zajmującą się produkcją narkotyków, która co miesiąc wytwarzała do 2 kg metamfetaminy

W obwodzie zaporoskim organy ścigania wykryły organizację przestępczą, której członkowie co miesiąc wytwarzali do 2 kg metamfetaminy o wartości około 5 mln hrywien według cen „czarnego rynku”. W tej sprawie postawiono zarzuty 13 osobom.

Zgodnie z danymi śledztwa, w sierpniu 2025 roku 37-letni mieszkaniec Zaporoża zorganizował proceder narkotykowy i zaangażował w niego kolejnych 12 znajomych.

Grupa miała jasną strukturę, hierarchię i podział obowiązków. Jedni członkowie odpowiadali za produkcję substancji psychotropowej, inni zajmowali się jej pakowaniem, przechowywaniem i sprzedażą.

Laboratorium narkotykowe urządzono w prywatnym domu. Niezbędny sprzęt i prekursory członkowie grupy kupowali przez internet oraz za pośrednictwem zaufanych osób.

Zgodnie z informacjami śledztwa, moce produkcyjne pozwalały na wytwarzanie do 2 kg metamfetaminy miesięcznie.

Zamówienia przyjmowano za pośrednictwem komunikatora, a gotowy produkt sprzedawano za pomocą „skrytek” lub podczas osobistych spotkań z nabywcami.

W celu zachowania dyskrecji członkowie organizacji przestępczej posługiwali się pseudonimami, regularnie zmieniali numery telefonów i urządzenia mobilne.

21 października 2026 r. funkcjonariusze organów ścigania przeprowadzili 30 przeszukań w laboratorium narkotykowym oraz w miejscach zamieszkania podejrzanych w obwodzie zaporoskim i w Kijowie.

W trakcie czynności śledczych zabezpieczono:

substancje psychotropowe i składniki chemiczne;

sprzęt do produkcji narkotyków;

telefony komórkowe i komputery;

karty bankowe i dokumenty;

notatki robocze;

samochody.

Ponadto w mieszkaniu jednego z członków grupy funkcjonariusze organów ścigania odkryli skrytkę z bronią, granatami, nabojami do granatnika oraz ponad 450 sztuk amunicji.

Pięciu członków organizacji przestępczej zatrzymano na podstawie art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy.

Organizatora grupy funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali w Zakarpaciu, niedaleko granicy państwowej, gdy próbował opuścić terytorium Ukrainy.

Wszyscy zatrzymani zostali umieszczeni w areszcie bez możliwości zwolnienia za kaucją.

W zależności od roli i udziału w działalności organizacji przestępczej prokuratorzy Prokuratury Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopola postawili zarzuty 13 osobom.

Zarzuca się im popełnienie przestępstw na podstawie części 1 art. 255, części 4 art. 28 oraz części 3 art. 307 Kodeksu karnego Ukrainy.

Zgodnie z art. 62 Konstytucji Ukrainy osoba jest uznawana za niewinną, dopóki jej wina nie zostanie udowodniona wyrokiem skazującym sądu.

Informację tę podała Prokuratura Generalna.

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