W obwodzie zaporoskim wykryto grupę przestępczą zajmującą się produkcją narkotyków, która co miesiąc wytwarzała do 2 kg metamfetaminy
W obwodzie zaporoskim organy ścigania wykryły organizację przestępczą, której członkowie co miesiąc wytwarzali do 2 kg metamfetaminy o wartości około 5 mln hrywien według cen „czarnego rynku”. W tej sprawie postawiono zarzuty 13 osobom.
Zgodnie z danymi śledztwa, w sierpniu 2025 roku 37-letni mieszkaniec Zaporoża zorganizował proceder narkotykowy i zaangażował w niego kolejnych 12 znajomych.
Grupa miała jasną strukturę, hierarchię i podział obowiązków. Jedni członkowie odpowiadali za produkcję substancji psychotropowej, inni zajmowali się jej pakowaniem, przechowywaniem i sprzedażą.
Laboratorium narkotykowe urządzono w prywatnym domu. Niezbędny sprzęt i prekursory członkowie grupy kupowali przez internet oraz za pośrednictwem zaufanych osób.
Zgodnie z informacjami śledztwa, moce produkcyjne pozwalały na wytwarzanie do 2 kg metamfetaminy miesięcznie.
Zamówienia przyjmowano za pośrednictwem komunikatora, a gotowy produkt sprzedawano za pomocą „skrytek” lub podczas osobistych spotkań z nabywcami.
W celu zachowania dyskrecji członkowie organizacji przestępczej posługiwali się pseudonimami, regularnie zmieniali numery telefonów i urządzenia mobilne.
21 października 2026 r. funkcjonariusze organów ścigania przeprowadzili 30 przeszukań w laboratorium narkotykowym oraz w miejscach zamieszkania podejrzanych w obwodzie zaporoskim i w Kijowie.
W trakcie czynności śledczych zabezpieczono:
- substancje psychotropowe i składniki chemiczne;
- sprzęt do produkcji narkotyków;
- telefony komórkowe i komputery;
- karty bankowe i dokumenty;
- notatki robocze;
- samochody.
Ponadto w mieszkaniu jednego z członków grupy funkcjonariusze organów ścigania odkryli skrytkę z bronią, granatami, nabojami do granatnika oraz ponad 450 sztuk amunicji.
Pięciu członków organizacji przestępczej zatrzymano na podstawie art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy.
Organizatora grupy funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali w Zakarpaciu, niedaleko granicy państwowej, gdy próbował opuścić terytorium Ukrainy.
Wszyscy zatrzymani zostali umieszczeni w areszcie bez możliwości zwolnienia za kaucją.
W zależności od roli i udziału w działalności organizacji przestępczej prokuratorzy Prokuratury Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopola postawili zarzuty 13 osobom.
Zarzuca się im popełnienie przestępstw na podstawie części 1 art. 255, części 4 art. 28 oraz części 3 art. 307 Kodeksu karnego Ukrainy.
Zgodnie z art. 62 Konstytucji Ukrainy osoba jest uznawana za niewinną, dopóki jej wina nie zostanie udowodniona wyrokiem skazującym sądu.
Informację tę podała Prokuratura Generalna.
Wcześniej w Starokostiantynie w obwodzie chmielnickim policjanci zatrzymali 18-letnią dziewczynę podejrzaną o rozpowszechnianie narkotyków syntetycznych. Podczas kontroli znaleziono przy niej 100 paczuszek z nieznaną substancją, która – zgodnie z opinią ekspertów – okazała się niebezpiecznym narkotykiem PVP („sole”).
W Kijowie odbędzie się proces 33-letniej kobiety podejrzanej o sprzedaż PVP, amfetaminy i konopi indyjskich. Śledczy z Komendy Policji w Holosiivsku zakończyli postępowanie przygotowawcze w tej sprawie. Za popełnione czyny mieszkanki Kijowa grozi do 12 lat pozbawienia wolności.