Во Львовской области врачу с пороком сердца провели уникальную малоинвазивную операцию

58-летний хирург из Ивано-Франковской области Любомир Парохоняк узнал об опасной патологии сердца во время профилактического обследования. Специалисты больницы Святого Пантелеймона во Львове спасли мужчину, впервые проведя сверхсложную операцию по протезированию дуги аорты малоинвазивным методом.

Любомир Парохоняк всю жизнь вел активный образ жизни и не имел жалоб на здоровье. Однако во время планового УЗИ сердца у него обнаружили врожденный порок аортального клапана и аневризму аорты.

Аневризма — это патологическое расширение стенки кровеносного сосуда, которое может разорваться и привести к смертельно опасным последствиям. Диагноз стал для мужчины полной неожиданностью.

«Я не могу передать, насколько это было внезапно и неожиданно. Мне понадобилось время, чтобы осознать диагноз и смириться с ним», — вспоминает Любомир Парохоняк.

Перед пациентом встал непростой выбор: продолжать наблюдение за состоянием здоровья, рискуя разрывом аневризмы, или согласиться на плановую открытую операцию.

Мужчина признается, что сначала колебался, ведь понимал сложность и риски такого вмешательства. К тому же ему было непросто довериться другим врачам и самому оказаться в роли пациента.

«Я колебался, стоит ли уже сейчас идти на такую серьёзную операцию. Понимал её масштаб и риски. К тому же мне, как врачу, было непросто довериться кому-то и самому стать пациентом», — рассказал он.

В конце концов Любомир Парохоняк решил прооперироваться, однако хотел, чтобы вмешательство было малоинвазивным. Поэтому он обратился к львовским коллегам — команде кардиохирургов Центра сердца и сосудов Больницы Святого Пантелеймона.

Медики этого учреждения имеют опыт проведения малоинвазивных операций на клапанах сердца и аорте. Однако протезирование дуги аорты таким способом ранее не выполняли, ведь это одно из самых сложных вмешательств в кардиохирургии, которое обычно проводят открытым методом.

Руководитель Центра сердца и сосудов Роман Домашич пояснил, что операция требует исключительной точности и включает ряд сложных этапов.

«Во время вмешательства необходимо выделить дугу аорты и полностью мобилизовать её ветви, полностью остановить кровообращение, подключить аппарат искусственного кровообращения и обеспечить селективную перфузию головного мозга. После этого выполнить протезирование дуги аорты и переключение её ветвей на сосудистый протез. Это самый высокий уровень сложности в кардиохирургии», — объясняет Роман Домашич.

Перед командой встал вопрос, какой метод выбрать: традиционную открытую операцию с разрезом примерно 18 сантиметров или малоинвазивное вмешательство через значительно меньший доступ — всего 5–6 сантиметров.

Взвесив все риски и пожелания пациента, кардиохирурги решили попробовать менее травматичный метод.

«Мы понимали, что это технически очень сложное вмешательство при таком доступе. Но учли результаты обследований и решили, что стоит попробовать. Для пациента это менее травматично, а его комфорт и безопасность — наш приоритет. Фактически Любомир носил в груди бомбу замедленного действия. Хорошо, что он решился. Операция была чрезвычайно сложной именно из-за выбранного доступа, но у нас всё получилось», — подытоживает Роман Домашич.

Во время операции врачи заменили аортальный клапан, восходящую аорту и дугу аорты, реимплантировали её ветви, а также часть нисходящей аорты. Все вмешательство удалось выполнить через малоинвазивный доступ.

Уже на пятый день после операции Любомир Парохоняк вернулся домой. Мужчина признается, что чувствует себя значительно лучше, чем ожидал после столь сложного вмешательства.

«Меня спрашивают: “Как ты?”. А я отвечаю, что, если бы не повязка, даже не почувствовал бы, что перенёс операцию. Мои пациенты уже с нетерпением ждут меня, я хочу поскорее пройти реабилитацию и вернуться к своему любимому делу — хирургии», — рассказал врач.

Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова.

Напомним, 55-летний тракторист из Львовской области Юрий Галась почти полностью потерял зрение на левый глаз из-за редкой опухоли, которая обычно возникает у новорожденных и младенцев. Мужчина годами игнорировал ухудшение зрения, пока работать в поле не стало чрезвычайно трудно. Специалисты больницы Святого Пантелеймона удалили новообразование, и уже на следующий день зрение пациента частично восстановилось.

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