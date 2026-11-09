在利沃夫州，一名患有心脏病的医生接受了一次独特的微创手术

来自伊万诺-弗兰科夫斯克州的58岁外科医生柳博米尔·帕罗霍尼亚克在一次预防性体检中发现自己患有危险的心脏病。 利沃夫圣潘泰莱蒙医院的专家们通过首次采用微创方法实施极其复杂的升主动脉弓置换手术，成功挽救了这位患者的生命。

柳博米尔·帕罗霍尼亚克一生都很活跃，此前从未出现过健康问题。然而，在一次例行心脏超声检查中，医生发现他患有先天性主动脉瓣缺陷和主动脉瘤。

动脉瘤是指血管壁的病理性扩张，一旦破裂可能导致致命后果。这一诊断对这位患者来说完全出乎意料。

“我无法形容这有多么突然和出乎意料。我花了一段时间才接受这个诊断并学会与之和解，”柳博米尔·帕罗霍尼亚克回忆道。

患者面临一个艰难的选择：是继续观察健康状况，冒着动脉瘤破裂的风险，还是同意接受计划性的开腹手术。

这位男士坦言，起初他曾犹豫不决，因为他深知这种手术的复杂性和风险。此外，对他来说，要信任其他医生并让自己成为患者也并非易事。

“我曾犹豫过，是否应该现在就接受如此重大的手术。我清楚手术的规模和风险。况且，作为一名医生，要信任别人并让自己成为患者，对我来说并不容易，”他说道。

最终，柳博米尔·帕罗霍尼亚克决定接受手术，但他希望采用微创方式进行。因此，他求助于利沃夫的同行——圣潘泰莱蒙医院心脏与血管中心的心脏外科团队。

该院医务人员在心脏瓣膜和主动脉微创手术方面经验丰富。然而，此前他们从未采用这种方式进行主动脉弓置换术，因为这是心脏外科中最复杂的手术之一，通常采用开胸手术方式进行。

心脏与血管中心主任罗曼·多马希奇解释道，该手术需要极高的精准度，并包含一系列复杂的步骤。

“在手术过程中，必须分离主动脉弓并完全游离其分支，完全停止血液循环，连接体外循环机并确保大脑的选择性灌注。 随后进行主动脉弓置换术，并将主动脉弓的分支连接至血管移植物。这是心脏外科手术中难度最高的手术，”罗曼·多马希奇解释道。

手术团队面临一个抉择：是选择传统开胸手术（切口约18厘米），还是通过仅5至6厘米的微创切口进行微创手术。

在权衡了所有风险及患者意愿后，心脏外科医生们决定尝试创伤较小的方法。

“我们清楚，通过这种切口进行手术在技术上非常复杂。但综合考虑了检查结果后，我们认为值得一试。这对患者来说创伤更小，而他的舒适度和安全是我们首要考虑的。 实际上，柳博米尔胸腔里就像藏着一枚定时炸弹。幸好他鼓起勇气接受了手术。正因为选择了这种入路，手术难度极高，但我们最终成功了，”罗曼·多马希奇总结道。

手术中，医生们更换了主动脉瓣、升主动脉和主动脉弓，重新植入了主动脉分支，以及部分降主动脉。整个手术均通过微创途径成功完成。

术后仅第五天，柳博米尔·帕罗霍尼亚克便出院回家了。这位患者坦言，在经历了如此复杂的手术后，他的感觉比预期的要好得多。

“有人问我：‘感觉怎么样？’我回答说，要不是身上缠着绷带，我甚至都不会感觉到自己刚做过手术。 我的患者们都在等我，我希望能尽快完成康复治疗，重返我最热爱的外科工作，”这位医生说道。

据利沃夫第一医疗联合会报道。

回顾此前报道，来自利沃夫州的55岁拖拉机司机尤里·加拉斯因一种通常只见于新生儿和婴儿的罕见肿瘤，导致左眼几乎完全失明。 多年来，他一直忽视视力恶化的问题，直到在田间工作变得极其困难。圣潘泰莱蒙医院的专家切除了该肿瘤，次日患者的视力便部分恢复。

此前在利沃夫，医生们成功救治了一名43岁的基辅居民弗拉基米尔，他在俄军对敖德萨州一处储油罐的袭击中，身体约50%的面积遭受烧伤。

在利沃夫，医生们还救治了一名62岁的赫梅利尼茨基居民，该患者双腿供血严重受阻。这名男子因下肢剧痛和冰冷感，前往圣潘泰莱蒙医院寻求专家帮助。

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