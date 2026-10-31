Росія не проводила фільтрацію під час евакуації жителів Олешок, — Лубінець

0:00 / 0:00

Росія не проводила фільтраційних заходів і не перевіряла телефони чи документи українців під час гуманітарної місії з евакуації жителів Олешок та навколишніх сіл.

За словами Дмитра Лубінця, під час гуманітарної місії не було ані фільтрації, ані перевірок телефонів і документів. Він особисто разом зі своїми співробітниками супроводжував процес евакуації.

«Жодної фільтрації не було. Більше того, у нас були громадяни, які казали, що мають проблеми з документами. Наприклад, втрачені документи. Жодних проблем не було. Я зі своїми співробітниками супроводжував весь цей процес. Фізично ми були разом з нашими людьми. Не тільки не було фільтрації, не було жодної перевірки телефонів, документів», — сказав Лубінець.

Він також зазначив, що під час місії вдалося евакуювати не лише мешканців Олешок, а й жителів навколишніх сіл.

За словами омбудсмана, дорогою учасники місії побачили на узбіччі людей із плакатами з написом «евакуація». Після пропозиції української сторони зупинилися та запитали громадян, куди вони хочуть виїхати.

«Коли ми їхали… на узбіччі виявилися наші громадяни, які стояли з плакатами "евакуація". За нашою пропозицією ми зупинилися. Я достатньо швидко погодив… ми запитали у громадян, куди вони хочуть виїхати. Вони сказали, що в Україну. Достатньо недовга була дискусія. Ми всіх забрали, хто хотів виїхати», — додав Лубінець.

Омбудсман повідомив, що українці, які виїхали з Олешок, уже на території Білорусі пересідають в українські автобуси. Далі їх доправляють на територію України.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 31 жовтня в ефірі телемарафону.

Четвертий і останній літак із громадянами України, евакуйованими з Олешок Херсонської області, приземлився у білоруському Гомелі. Уже за кілька годин евакуйовані разом з українською делегацією мають прибути на територію України.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 30 жовтня, що всі жителі Олешок, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли скористатися евакуацією, а для тих, хто залишився, доставили гуманітарну допомогу.

Окремо омбудсман повідомив, що режим тиші триває вже понад 87 годин. Українська делегація повертається додому.

Нагадаємо, 17 автобусів із жителями Олешок прямують до України, до Росії у декілька разів менше.

У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області завершили розмінування визначених маршрутів та готовність гуманітарного конвою до відправлення, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Перед цим делегація за участю представників України, США та Росії прибула до місця, звідки планують доставляти гуманітарну допомогу в Олешки.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець погодився дістатися тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині через територію Росії, оскільки іншого безпечного маршруту для гуманітарної місії наразі немає. В Офісі омбудсмана пояснили, що шлях через лінію фронту небезпечний, а переправа через річку неможлива через мінування.

Російські війська можуть використати тимчасове перемир’я в окупованих Олешках для перекидання техніки та військових ближче до Херсона. Про таку загрозу повідомляє німецьке видання Bild із посиланням на українських військовослужбовців.

Читай нас у