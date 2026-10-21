Południowy Okręgowy Sąd Wojskowy w Rostowie nad Donem skazał sześciu Tatarów krymskich, którzy są oskarżonymi w piątej grupie bachczysarańskiej w ramach „sprawy Hizb ut-Tahrir”, do długich wyroków pozbawienia wolności — od 15 do 19 lat więzienia.

Zgodnie z wyrokiem sądu Rusłan Asanow został skazany na 19 lat kolonii o zaostrzonym reżimie, z których pierwsze 4 lata ma odbyć w więzieniu. Remzi Nimetulaew otrzymał 18 lat pozbawienia wolności. Sejdameta Mustafajewa, Amethana Umerowa, Eldara Jakubowa i Abdulmedżita Sejturowa zostali skazani na 15 lat pozbawienia wolności każdy, z czego pierwsze 4 lata również muszą spędzić w więzieniu. Oskarżeni uczestniczyli w rozprawie sądowej w trybie wideokonferencji.

Przed ogłoszeniem wyroku pięciu oskarżonych wygłosiło ostatnie słowo, natomiast Remzi Nimetulaev zrezygnował z wystąpienia. W swoich przemówieniach Tatarzy krymscy całkowicie odrzucili zarzuty rosyjskiej prokuratury dotyczące rzekomego udziału w działalności terrorystycznej i przygotowywaniu siłowego przejęcia władzy, podkreślając sfabrykowany i wyłącznie politycznie motywowany charakter tej sprawy karnej.

Źródło: Suspilne Krym.

Na terytorium tymczasowo okupowanego przez Rosję Krymu faktycznie ma miejsce ludobójstwo Ukraińców i Tatarów krymskich, co nie może być akceptowane przez cywilizowane społeczeństwo.

Przypomnijmy, że na tymczasowo okupowanym Krymie rosyjskie siły bezpieczeństwa przeprowadziły rewizje w domach Tatarów krymskich. Z nieznanych przyczyn podczas tej akcji zatrzymano sześciu mieszkańców półwyspu z różnych miejscowości.



Rosyjski sąd skazał krymskiego imama Raifa Fevzieva na 17 lat więzienia za rzekomy udział w islamskiej partii politycznej „Hizb ut-Tahrir”.



W rosyjskim Południowym Sądzie Okręgowym w Rostowie nad Donem ogłoszono tzw. „wyroki” wobec pięciu oskarżonych w sprawie krymskich muzułmanów. Łącznie skazano ich na 65 lat pozbawienia wolności.

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