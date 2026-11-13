Російський суд дав 17 років колонії викраденій кримській татарці

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив кримську татарку Хатідже Буюхчан до 17 років колонії загального режиму. Її викрали в окупованому Криму в травні 2025 року, а згодом звинуватили у державній зраді та підготовці теракту. Крім ув’язнення, суд призначив жінці штраф у 400 тисяч рублів і ще півтора року обмеження волі.

Російський суд визнав Буюхчан винною за кількома статтями, пов’язаними з державною зрадою, підготовкою теракту, а також незаконним зберіганням і перевезенням вибухових речовин. Водночас звинувачення ґрунтуються на версії російського слідства. Незалежного підтвердження цих тверджень у наданій інформації немає.

У чому росіяни звинувачують Хатідже Буюхчан

За версією російського слідства, у період із травня до липня 2024 року Буюхчан, перебуваючи на території України, почала співпрацювати зі Службою безпеки України. У квітні 2025 року, як стверджує обвинувачення, вона отримала завдання встановити місцеперебування автомобіля командира морського штурмового авіаційного полку Чорноморського флоту РФ.

Російська сторона заявляє, що після цього жінка прибула до місця проживання російських військовослужбовців у Криму. Там вона нібито придбала через інтернет компоненти для виготовлення саморобного вибухового пристрою. Також слідство стверджує, що 5 травня 2025 року Буюхчан придбала вибухівку, вибуховий пристрій та обладнання для дистанційного підриву. Саме ці дії стали частиною обвинувачення, за яким російський суд виніс вирок.

Правозахисники заявили про порушення міжнародного права

У «Кримському процесі» звернули увагу не лише на звинувачення проти Буюхчан, а й на те, де саме розглядали її справу. Жінка є жителькою окупованої Керчі, однак судили її в Ростові-на-Дону, на території Росії. Правозахисники наголошують, що розгляд справи в російському суді щодо мешканки окупованої території суперечить вимогам міжнародного гуманітарного права.

Окремі запитання в ініціативи викликала й особа судді Кирила Кривцова, який брав участь у процесі. За даними правозахисників, раніше він засудив до довічного ув’язнення викраденого жителя Нової Каховки.

Як викрали Хатідже Буюхчан

Хатідже Буюхчан зникла 6 травня 2025 року. Того дня вона сіла в автобус, який їхав зі Старого Криму до Сімферополя, але до місця призначення так і не дісталася. За кілька днів родичам стало відомо, що жінку утримують в управлінні ФСБ у Сімферополі. Вони намагалися організувати їй правову допомогу, однак адвоката, якого запросила родина, до затриманої не допустили.

Офіційно затримання Буюхчан оформили лише 13 травня. Тобто від моменту зникнення до офіційного оформлення затримання минув майже тиждень. Кримськотатарський ресурсний центр називав дії російських силовиків щодо 24-річної жінки черговим прикладом незаконного затримання. У центрі також заявляли, що такі випадки можуть бути спрямовані на залякування молоді в окупованому Криму.

Тепер Хатідже Буюхчан має відбути 17 років у російській колонії загального режиму. Окрім цього, їй призначили штраф у 400 тисяч рублів та обмеження волі строком на півтора року. Про вирок повідомила правозахисна ініціатива «Кримський процес».

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