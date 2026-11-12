11月12日是鸡汤日（Chicken Soup Day）——这是一个专门庆祝世界上最受欢迎的家常菜之一的美食节日。 世界各地都会烹制鸡汤，并加入面条、蔬菜、谷物、香草和香料。它让人联想到家的温馨、家庭聚餐以及对亲人的关爱。

这一天是烹制香气四溢的高汤、尝试新食谱，或是重温儿时记忆中那碗传统鸡汤的绝佳机会。不妨深入了解这道菜肴的历史，并尝试制作以下三种简单做法中的一种。

鸡汤日的历史与传统

鸡汤有着悠久的历史。早在古代文明时期，人们就开始烹制以肉汤为基础的菜肴，后来这些食谱逐渐传遍了欧洲、亚洲及世界其他地区。 由于食材易得且制作简单，鸡汤已成为许多民族烹饪传统的一部分。

不同国家对这道菜的烹饪方式各不相同。在乌克兰，加入自制面条、土豆和香草的鸡肉高汤很受欢迎。 在美国，鸡肉面条汤（chicken noodle soup）——一种加入鸡肉、蔬菜和面条的汤——十分流行。在亚洲国家，人们会在汤中加入米饭、生姜、大蒜、酱油和各种香料。

鸡汤日并没有复杂的庆祝传统。参与其中的最佳方式就是烹制自己最喜欢的菜肴，招待亲人，或者尝试新的食材搭配。

鸡汤的益处

鸡汤是一道营养丰富的食物，可以作为均衡饮食的一部分。 鸡肉为身体提供蛋白质，蔬菜则补充膳食纤维、维生素和矿物质。高汤有助于维持体内水分平衡，而温热的汤汁还能缓解感冒时喉咙的不适感。

这道菜的营养价值取决于食谱和烹饪方法。如果使用低脂鸡肉、多种蔬菜和适量的盐，做出来的汤既清淡又饱腹。

2款在家轻松制作的鸡汤食谱

1. 经典鸡肉面汤

这是一款传统的家常汤，汤底清澈，配以鲜嫩的鸡肉和面条，非常适合家庭午餐。

食材：

500克鸡肉（鸡腿、鸡翅或鸡胸肉）；

2升水；

2个土豆；

1根胡萝卜；

1个洋葱；

100克面条；

1片月桂叶；

盐和胡椒粉适量；

新鲜香草。

做法：

将鸡肉洗净，放入锅中，倒入冷水。煮沸后撇去浮沫，转小火炖煮约30–40分钟。 加入切块的土豆、胡萝卜以及整颗或切碎的洋葱。 加盐、胡椒粉，放入月桂叶。再煮10–15分钟。 加入面条，并按照包装上标注的时间煮熟。 将鸡肉取出，剔骨，切块后放回锅中。 上桌前加入新鲜香草。

2. 蘑菇奶油鸡汤

这道由鸡肉和蘑菇制成的柔滑奶油汤，定会受到喜爱浓郁厚实菜肴的人们的青睐。得益于奶油的加入，它口感柔和，质地如奶油般细腻。

食材：

400克鸡胸肉；

200克蘑菇；

2个土豆；

1根胡萝卜；

1个洋葱；

200毫升奶油（10–20%）；

1.5升水或鸡汤；

1汤匙食用油；

盐和胡椒粉适量；

香草。

做法：

将鸡胸肉切成小块，放入清水或高汤中煮15–20分钟。 将土豆切成方块，加入鸡肉中煮约10分钟。 将洋葱、胡萝卜和蘑菇切碎。用油翻炒至变软并呈浅金黄色。 将蔬菜和蘑菇倒入汤锅中，加入盐和胡椒粉。 倒入奶油，搅拌均匀，用小火将汤再加热3–5分钟，注意不要煮沸。 上桌时可搭配新鲜香草和法式面包丁。

关于鸡汤的有趣事实

鸡肉汤在世界许多国家都有制作。每种烹饪传统都有自己独特的变体，会加入不同的蔬菜、谷物和香料。

在美国，它被称为抚慰心灵的食物。鸡肉面汤常让人联想到家的温馨，以及生病时的关怀。

在犹太料理中，鸡汤占据着特殊的位置。传统上，它会搭配一种名为玛莎波利（matzah balls）的无酵饼丸子一起食用。

汤可以使用鸡的各个部位来烹制。若想熬出浓郁的汤底，通常会选用鸡腿、鸡翅和骨头；若想制作口味清淡的版本，则会选用鸡胸肉。

鸡汤的变种不胜枚举。人们会在其中加入面条、米饭、荞麦、蘑菇、玉米、西兰花，甚至椰奶。



如何庆祝11月12日的鸡汤日

鸡汤日是一个与家人共度美好时光、烹制一道融合了不同世代烹饪传统的佳肴的绝佳机会。 你可以尝试经典的面条配方，品尝加入蘑菇的奶油版本，或者制作米饭蔬菜汤。

不必拘泥于复杂的食谱：新鲜的食材、香气四溢的高汤和一点时间就足够了。而这顿午餐的最佳搭配，莫过于热腾腾的自制面包、法式烤面包片以及亲朋好友的陪伴。祝您用餐愉快！

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