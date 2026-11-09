马杜罗在美国监狱里瘦了下来，并开始阅读《古兰经》和《圣经》——《纽约时报》

目前被羁押在美国的委内瑞拉前总统尼古拉斯·马杜罗明显消瘦，并开始将更多时间投入宗教活动。他阅读《古兰经》、《圣经》和哲学著作，还与不同教派的代表会面。

《纽约时报》援引六位了解其羁押情况的消息人士的话报道了这一情况。

据该报报道，马杜罗与监狱牧师保持联系，其中包括一名天主教神父和一名拉比。尽管他此前也对宗教修行感兴趣，但在被捕后，他开始对此投入了更多精力。

体重下降的原因可能是监狱伙食质量不佳，这位前委内瑞拉领导人曾多次对此表示不满。被捕前，他一直遵循原始人饮食法。与此同时，他的儿子则将父亲的体重下降归因于每日的体育锻炼。

现年63岁的马杜罗目前被关押在布鲁克林的联邦拘留中心——大都会拘留中心（Metropolitan Detention Center）。

据法庭文件显示，同样被羁押的妻子西莉亚·弗洛雷斯体重减轻了11公斤以上，并掉了两颗牙。她的律师推测，她可能在7月曾经历过一次轻微的心脏病发作，但尚无医学证据证实这一点。

马杜罗和弗洛雷斯是在2026年1月3日美国在委内瑞拉开展军事行动后被捕的。他们被指控犯有与贩毒有关的罪行。这对夫妇均不承认有罪。

来源：《纽约时报》

尼古拉斯·马杜罗及其妻子西莉亚·弗洛雷斯在美国纽约对新的“共谋实施酷刑”指控表示不认罪。该指控于上周由美国方面公布。

被罢黜的委内瑞拉领导人尼古拉斯·马杜罗在Telegram上发布了他在纽约监狱的照片，他自今年1月在加拉加斯被美军抓获后一直被关押在那里。 他在帖文中写道：“我们坚守不移。”

委内瑞拉前总统尼古拉斯·马杜罗的儿子 ——议员尼古拉斯·马杜罗·赫拉——在接受《明镜周刊》采访时表示，他的父亲被关押在纽约的一所监狱中，与18名囚犯同处一间普通牢房。

关注我们在