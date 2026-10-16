Около 10 израильских военных машин приблизились к дамбе Абдин в провинции Дараа на юге Сирии. В это время над районом летали израильские военные самолеты, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на сирийские государственные СМИ.

Обыски и стрельба

Сирийский телеканал Alikhbariah заявил, что израильские силы стреляли в сторону сельскохозяйственных угодий и обыскивали дома в восточной части деревни Абдин. По данным вещателя, ранее в тот же день военные также подожгли дом и склад кормов в сельской местности провинции Дараа.

Информацию о возможных погибших или раненых, а также о масштабах повреждений телеканал не обнародовал.

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Предыдущее вхождение военных

Днем ранее, по сообщению сирийского государственного агентства SANA, пять израильских военных машин вошли в тот же район через ворота Тель-Абу-Гайтар, расположенные рядом с оккупированными Израилем Голанскими высотами. Агентство утверждает, что военные провели обыск в доме местного жителя, примерно на час задержали нескольких молодых мужчин, изъяли мотоцикл и стреляли по незастроенному участку, после чего покинули район.

Израиль активизировал военные операции в Сирии после падения режима Башара Асада в декабре 2024 года, нанося удары по военным объектам и расширяя присутствие в буферной зоне оккупированных Голанских высот. Сирийские власти неоднократно осуждали такие действия как нарушение суверенитета страны.

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