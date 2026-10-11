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Новости Украина

Минобороны выступило за сохранение максимального бронирования работников ОПК

UA NEWS 11 Октября 2026 19:37
Минобороны выступило за сохранение максимального бронирования работников ОПК

Министерство обороны Украины поддерживает максимальное резервирование работников оборонно-промышленного комплекса. В ведомстве прокомментировали планы по снижению квоты резервирования со 100% до 85%.

 

Об этом министр обороны Евгений Хмара заявил на встрече с журналистами.

По словам Хмары, позиция Министерства обороны заключается в том, чтобы максимально сохранить человеческий капитал оборонной промышленности.

Министр подчеркнул, что если перед предприятиями ставится задача наращивать производство критически важных для фронта систем и государство предоставляет им контракты, оно должно создать условия для выполнения этих контрактов.

В то же время, по его словам, система должна учитывать реальный вклад предприятия в обеспечение Сил обороны и быть справедливой.

Источник: РБК-Украина

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