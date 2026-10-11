Во Львовской области мужчина ранил ножом военнослужащего ТЦК

В городе Шептицкий Львовской области неизвестный напал на военнослужащего территориального центра комплектования. По имеющейся информации, мужчина нанес ножевое ранение военнослужащему группы оповещения.

«Инцидент произошел 11 октября около 16:20 на улице Тарнавского в городе Шептицкий. Предварительно установлено, что во время проведения мероприятий по оповещению населения о мобилизации и проверке военно-учетных документов злоумышленник напал на военнослужащего группы оповещения и нанес ему удар, вероятно ножом, в шею, после чего скрылся», — говорится в сообщении правоохранителей.

Другие участники группы оповещения оказали пострадавшему домедицинскую помощь и вызвали на место происшествия «скорую». Сейчас раненый находится в реанимации.

«К раскрытию преступления привлечены: следственно-оперативная группа и сотрудники других служб Шептицкого районного отдела полиции, а также оперативники уголовного розыска и сотрудники других служб полиции Львовской области. Правоохранители принимают меры по установлению личности и задержанию злоумышленника. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия», — отметили в полиции.

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