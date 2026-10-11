Украина готова провести президентские выборы, если Владимир Путин согласится на 60-дневное перемирие. Об этом условии заявил президент Владимир Зеленский.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский.

«Если Путин согласится на 60-дневное перемирие, Украина проведет выборы», — сказал Зеленский.

Заявление главы государства по этому поводу прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп публично призвал украинский народ избрать нового лидера, сообщает Sky News.

Ранее Илон Маск вслед за Трампом раскритиковал Зеленского.

Президент США Дональд Трамп вновь возложил на Украину ответственность за отсутствие мирного соглашения с Россией, при этом заявив, что Кремль якобы заинтересован в урегулировании войны. Отдельно американский лидер похвалил Москву за поставки больших объемов нефти по низким ценам.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что российско-украинской войны можно было избежать, а её начало объяснил «некомпетентностью». Он также повторил, что при его президентстве вторжение России якобы не произошло бы.

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