В Тернопольской области ввели дифференцированную систему оповещения о тревогах по районам

В Тернопольской области с 14 октября 2026 года начала действовать обновленная система оповещения населения о воздушной тревоге. Отныне угрозы будут анализироваться отдельно для каждого из трех районов региона — Кременецкого, Тернопольского и Чортковского.

Для оповещения граждан введено два уровня опасности. При желтом уровне, который объявляется в случае приближения ударных БПЛА, сирена и текстовое голосовое сообщение будут включаться только в том районе, где зафиксирована угроза. Сигнал будет звучать один раз. При красном уровне, сигнализирующем о ракетной, ракетно-дроновой или массированной дроновой атаке, сирены будут срабатывать по всей территории области.

В самом Тернополе также изменили формат аудиосигналов. Об угрозе будет сообщать мужской голос, а об отмене тревоги — женский. При желтом уровне продолжительность звукового сигнала составит 30 секунд, а при красном — 1 минуту. Сообщение об отмене тревоги будет звучать только в голосовом формате, без дополнительного включения сирены.

Источник: издание ZAXID.NET

В Винницкой области сократили продолжительность комендантского часа — он будет длиться с 01:00 до 05:00. Об этом сообщает глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная.

С 10 сентября в Киеве и Киевской области сократили комендантский час. Он будет действовать с 01:00 до 05:00, то есть в общей сложности четыре часа вместо пяти. В столице из-за этого общественный транспорт будет работать на час дольше.

С 11 сентября на всей территории Черновицкой области сократили продолжительность комендантского часа, который будет действовать с 01:00 до 04:00 вместо нынешнего режима с 23:00 до 04:00. Таким образом, продолжительность ограничений сократится с пяти до трёх часов.

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