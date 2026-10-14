«Укрзализныця» уже установила более 280 мобильных укрытий для сотрудников

«Укрзализныця» оборудовала 281 мобильное укрытие для защиты работников на железнодорожных станциях, в депо и производственных подразделениях. Из этого количества 214 укрытий были установлены в 2026 году. В дальнейшем компания планирует увеличить их общее количество до 800.

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Укрытия обустраивают и для пассажиров

Отдельно «Укрзализныця» планирует установить около 300 мобильных укрытий на приоритетных станциях и остановках, чтобы защитить пассажиров.

«Уже есть первые примеры: в Киеве и Киевской области мобильные укрытия установлены на остановках и платформах Дарница, Почайна, Борисполь, Васильков I и Бровары. Эта работа будет расширяться в координации с местными органами власти», — отметил Шемаев.

По его словам, установка укрытий для пассажиров находится под контролем министра. Работы планируется продолжать совместно с местными властями.

Об этом сообщил заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Владимир Шемаев после встречи с председателем Федерации железнодорожников Украины Николаем Снитком.

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