Женщина, потерявшая мужа и троих детей в результате нападения России, погибла в ДТП

Недалеко от поселка Новая Водолага в Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Ее семимесячного ребенка госпитализировали, в настоящее время младенец находится под наблюдением врачей. Как сообщается в заголовке, ранее женщина потеряла мужа-ветерана и троих детей в результате российского удара.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 октября около 17:30 на автодороге «Новая Водолага — Вильхуватка — Рокитное — Мокрое Рокитное».

«Предварительно установлено, что водительница автомобиля Ford Focus, двигаясь из Новой Водолаги в направлении села Рокитное, не справилась с управлением, съехала на правую обочину и врезалась в дерево. Водительница автомобиля скончалась в машине скорой медицинской помощи по дороге в больницу», — сообщили правоохранители.

В ДТП пострадала семимесячная девочка, её госпитализировали в реанимационное отделение. Также телесные повреждения получил 34-летний пассажир, мужчину в бессознательном состоянии доставили в больницу.

По факту происшествия следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает «Суспильне», погибшая водительница — Ольга Кривогуб, которая в феврале в результате российского удара потеряла мужа и троих малолетних детей. По словам директора больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. Мещанинова Харьковского горсовета Евгения Благовещенского, ребенок находится в состоянии средней тяжести: у нее диагностированы перелом ребра, ушиб легких и ссадины.

Как сообщил глава Нововодолжской общины Александр Есин, в настоящее время решается вопрос о том, кто будет опекать ребенка.

«Есть двое желающих забрать ребёнка: это родная сестра погибшей и брат погибшего отца», — отметил Есин.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

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