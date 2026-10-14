Во Львовской области правоохранители раскрыли мошеннический колл-центр, сотрудники которого, по версии следствия, обманывали граждан Украины и других стран через платформы для знакомств и мессенджеры. Для реализации схемы они использовали фейковые женские аккаунты. В этом деле в Украине впервые были объявлены подозрения в организации мошеннического колл-центра.

Как отмечается, среди потерпевших от мошеннического колл-центра — не менее 50 граждан Украины и 30 иностранцев, в частности из Польши, Германии и Грузии.

По версии следствия, двое 23-летних мужчин вовлекли в схему 21-летнего знакомого и организовали работу колл-центра в двух арендованных квартирах в Стрые.

Для обмана использовали фейковые женские аккаунты. Потерпевших убеждали загрузить файл, замаскированный под фотографию, с вредоносным программным обеспечением. Далее просили включить демонстрацию экрана и выполнить определенные настройки на смартфоне, чтобы получить доступ к устройствам и банковским приложениям.

Для более убедительного общения участники схемы использовали нейросеть, которая в режиме реального времени преобразовывала мужской голос в женский. Получив доступ к онлайн-банкингу, средства потерпевших переводили на подконтрольные счета.

«Работу колл-центра координировали через закрытую группу в Telegram, где составляли графики, давали инструкции и учитывали полученные средства. Непосредственные исполнители получали 15% похищенных денег, остальное распределяли организаторы и использовали, в частности, для дальнейшей работы сети», — говорится в сообщении.

Правоохранители провели девять обысков, в том числе по местам проживания и регистрации, а также в криптообменнике, услугами которого пользовались предполагаемые участники схемы. Изъята компьютерная техника, носители информации, телефоны, банковские карты, черновые записи и средства в различных валютах на общую сумму около 2 млн грн.

Трем лицам было предъявлено подозрение по ст. 190, ст. 255-4 и ст. 361 УК Украины — мошенничество, создание, руководство электронно-коммуникационной мошеннической организованной группой или участие в ней, а также несанкционированное вмешательство в работу информационных систем.

В отношении всех троих суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 998 400 грн для каждого.

Деятельность колл-центра прекращена. Следственные действия продолжаются: правоохранители устанавливают других возможных участников схемы и потерпевших.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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