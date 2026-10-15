В Украине около миллиона уклонистов, — народный депутат Федиенко

В Украине около миллиона мужчин могут уклоняться от мобилизации, а ещё почти 500 тысяч военных самовольно покинули свои части. Народный депутат Александр Федиенко считает, что правительство должно разработать законодательные изменения, которые побудят этих людей урегулировать свой статус. В то же время он выступил против сокращения квот на работников энергетики, связи и оборонной промышленности.

В Украине около миллиона мужчин могут уклоняться от мобилизации. Народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко считает, что государство должно изменить подход к этой проблеме. В интервью «Телеграфу» он заявил, что правительство должно предложить законодательные механизмы, которые усложнят жизнь людям, уклоняющимся от воинского учета. По мнению парламентария, вместо сокращения бронирования работников критически важных предприятий власть должна сосредоточиться на тех, кто остается вне системы воинского учета.

Федиенко подчеркнул, что речь идет о людях, которые продолжают работать, вести бизнес и пользоваться повседневными услугами, хотя и не выполняют требования по военному учету.

Сколько в Украине уклонистов

По оценке Федиенко, в Украине насчитывается около 1 миллиона мужчин, уклоняющихся от мобилизации. Еще почти 500 тысяч военнослужащих самовольно покинули воинские части. Эти цифры привел сам народный депутат. В предоставленной информации нет независимого подтверждения этих оценок, поэтому их не стоит воспринимать как официальную статистику по всем подобным случаям.

По словам Федиенко, часть мужчин, уклоняющихся от воинского учета, продолжает жить обычной жизнью. Они могут регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, работать, пользоваться банковскими услугами и заказывать доставку. В частности, депутат упомянул «Новую почту» как пример частного сервиса, которым люди пользуются в повседневной жизни. По его мнению, государство должно определить, как с помощью законодательства побудить мужчин выйти из так называемой «серой зоны» и урегулировать вопрос воинского учета.

Какие ограничения предлагает народный депутат

Федиенко считает, что Кабинет Министров должен подготовить соответствующие законодательные инициативы. В частности, он предлагает рассмотреть возможность ограничения доступа к отдельным банковским услугам и услугам центров предоставления административных услуг — ЦНАП. По замыслу депутата, такие ограничения могли бы стать дополнительным стимулом для людей, уклоняющихся от военного учета, выполнить установленные законом требования.

В то же время в приведенном заявлении не говорится ни о конкретном перечне услуг, на которые могут распространяться ограничения, ни о готовом законопроекте с соответствующими нормами. Поэтому пока это предложение парламентария, а не введенное в действие правило. Для реализации такой идеи нужны четкие законодательные механизмы. Они должны определять, кого именно коснутся ограничения, при каких условиях их будут применять и как человек сможет урегулировать свой статус.

Почему Федиенко выступает против сокращения квот

Отдельно народный депутат раскритиковал идею сокращения квот на бронирование работников критически важных отраслей. Прежде всего он упомянул энергетику, связь и оборонно-промышленный комплекс. Эти предприятия обеспечивают работу важных для страны систем. Энергетики восстанавливают электроснабжение после российских атак, специалисты связи поддерживают работу сетей, а предприятия оборонной промышленности производят и ремонтируют технику и оборудование для армии.

По словам Федиенко, изъятие забронированных работников из таких предприятий может создать дополнительные проблемы для их работы. Особенно это касается энергетики и связи, которые регулярно страдают от последствий российских ударов. Поэтому депутат предлагает не сокращать бронирование специалистов, без которых критическая инфраструктура может работать хуже, а искать решения в отношении людей, уклоняющихся от воинского учета.

Что дальше

Позиция Федиенко сводится к двум основным тезисам: сохранить бронирование работников критически важных предприятий и одновременно усилить механизмы, которые будут побуждать мужчин выполнять требования воинского учета. Однако конкретные изменения ещё предстоит разработать и, если их поддержат, пройти законодательную процедуру. Пока речь идёт о предложении народного депутата, а не об уже принятых ограничениях.

Также важно различать людей, уклоняющихся от воинского учета, и военнослужащих, самовольно покинувших части. Это разные правовые ситуации, требующие отдельных подходов. Какие именно меры может предложить правительство и поддержат ли их в Верховной Раде, пока неизвестно. Об этом в интервью «Телеграфу» заявил народный депутат, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко.

4Он постепенно заканчивается. Люди, к сожалению, не так быстро появляются и растут, как быстро мы несем потери на войне. Это война! Поэтому государство вынуждено отменять определённое количество отсрочек и отложений, чтобы продолжать поддерживать показатели мобилизации хотя бы на прежнем уровне.

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