В Україні близько мільйона ухилянтів, — нардеп Федієнко

В Україні близько мільйона чоловіків можуть ухилятися від мобілізації, а ще майже 500 тисяч військових самовільно залишили свої частини. Народний депутат Олександр Федієнко вважає, що уряд має розробити законодавчі зміни, які спонукатимуть цих людей врегулювати свій статус. Водночас він виступив проти скорочення бронювання працівників енергетики, зв’язку та оборонної промисловості.

В Україні близько мільйона чоловіків можуть ухилятися від мобілізації. Народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Федієнко вважає, що держава має змінити підхід до цієї проблеми. В інтерв’ю «Телеграфу» він заявив, що уряд повинен запропонувати законодавчі механізми, які ускладнять життя людям, які уникають військового обліку. На думку парламентаря, замість скорочення бронювання працівників критично важливих підприємств влада має зосередитися на тих, хто залишається поза системою військового обліку.

Федієнко наголосив, що йдеться про людей, які продовжують працювати, вести бізнес і користуватися повсякденними послугами, хоча не виконують вимог щодо військового обліку.

Скільки в Україні ухилянтів

За оцінкою Федієнка, в Україні налічується близько 1 мільйона чоловіків, які ухиляються від мобілізації. Ще майже 500 тисяч військовослужбовців самовільно залишили військові частини. Ці цифри навів сам народний депутат. У наданій інформації немає незалежного підтвердження цих оцінок, тому їх не варто сприймати як офіційну статистику щодо всіх таких випадків.

За словами Федієнка, частина чоловіків, які уникають військового обліку, продовжує жити звичайним життям. Вони можуть реєструвати фізичних осіб-підприємців, працювати, користуватися банківськими послугами та замовляти доставку. Зокрема, депутат згадав «Нову пошту» як приклад приватного сервісу, яким люди користуються у повсякденному житті. На його думку, держава має визначити, як за допомогою законодавства спонукати чоловіків вийти з так званої «сірої зони» та врегулювати питання військового обліку.

Які обмеження пропонує нардеп

Федієнко вважає, що Кабінет Міністрів має підготувати відповідні законодавчі ініціативи. Зокрема, він пропонує розглянути можливість обмеження доступу до окремих банківських послуг і послуг центрів надання адміністративних послуг — ЦНАПів. За задумом депутата, такі обмеження могли б стати додатковим стимулом для людей, які уникають військового обліку, виконати встановлені законом вимоги.

Водночас у наведеній заяві не йдеться про конкретний перелік послуг, яких можуть стосуватися обмеження, або про готовий законопроєкт із відповідними нормами. Тож наразі це пропозиція парламентаря, а не запроваджене правило. Для реалізації такої ідеї потрібні чіткі законодавчі механізми. Вони мають визначати, кого саме стосуватимуться обмеження, за яких умов їх застосовуватимуть і як людина зможе врегулювати свій статус.

Чому Федієнко виступає проти скорочення бронювання

Окремо народний депутат розкритикував ідею скорочувати квоти на бронювання працівників критично важливих галузей. Насамперед він згадав енергетику, зв’язок та оборонно-промисловий комплекс. Ці підприємства забезпечують роботу важливих для країни систем. Енергетики відновлюють електропостачання після російських атак, фахівці зв’язку підтримують роботу мереж, а підприємства оборонної промисловості виготовляють і ремонтують техніку та обладнання для війська.

За словами Федієнка, вилучення заброньованих працівників із таких підприємств може створити додаткові проблеми для їхньої роботи. Особливо це стосується енергетики та зв’язку, які регулярно зазнають наслідків російських ударів. Тому депутат пропонує не скорочувати бронювання фахівців, без яких критична інфраструктура може працювати гірше, а шукати рішення щодо людей, які уникають військового обліку.

Що далі

Позиція Федієнка зводиться до двох основних тез: зберегти бронювання працівників критично важливих підприємств і водночас посилити механізми, які спонукатимуть чоловіків виконувати вимоги військового обліку. Однак конкретні зміни ще мають бути розроблені та, якщо їх підтримають, пройти законодавчу процедуру. Наразі йдеться про пропозицію народного депутата, а не про вже ухвалені обмеження.

Також важливо розрізняти людей, які ухиляються від військового обліку, та військовослужбовців, які самовільно залишили частини. Це різні правові ситуації, які потребують окремих підходів. Які саме заходи може запропонувати уряд і чи підтримають їх у Верховній Раді, поки що невідомо. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" заявив народний депутат, член Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександр Федієнко.

4Він поступово закінчується. Люди, на жаль, не так швидко з'являються і зростають, як швидко ми несемо втрати на війні. Це війна! Тому держава змушена скасовувати якусь певну кількість бронювань та відстрочок, щоб продовжувати хоча би в тій самій кількості утримувати показники мобілізації.

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