Россиянин признался в убийстве пяти бойцов ВСУ и рыбака

Генеральная прокуратура обнародовала видео допроса российского военнослужащего, подозреваемого в убийстве пяти бойцов 72-й бригады ВСУ и 60-летнего рыбака в Харьковской области. На записи мужчина рассказывает, как стрелял в людей и что делал после убийств. По данным следствия, перед этим он сбежал с российских позиций с оружием.

Российский военнослужащий, подозреваемый в убийстве пяти украинских защитников и гражданского мужчины в Харьковской области, рассказал об обстоятельствах преступлений во время допроса. По версии следствия, подозреваемый убил пятерых военнослужащих 72-й бригады ВСУ и 60-летнего рыбака. Правоохранители устанавливают все обстоятельства событий. Сведения об убийстве украинских военных ранее появились в сообщениях со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Что известно о подозреваемом

Подозреваемый — 36-летний гражданин России Леонид Рыжиков из Санкт-Петербурга. По информации Службы безопасности Украины, он служил во 2-м батальоне 1009-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии РФ. Его позывной — Юла. Как сообщили в СБУ, в конце июля 2026 года Рыжикова мобилизовали в российскую армию. До этого он отбывал восьмилетний срок заключения за умышленное причинение тяжких телесных повреждений и кражу.

После мобилизации россиянина направили на временно оккупированную территорию Чугуевского района Харьковской области. По данным следствия, 5–6 октября вблизи села Старица он попал под обстрел украинских военных. После этого он покинул свою позицию и сбежал, забрав с собой автомат АК-74.

Как россиянин убил рыбака

Во время допроса Рыжиков рассказал, что 13 октября увидел мужчину, который рыбачил у водоема. Сначала между ними было расстояние примерно 20 метров, но впоследствии российский военный подошел ближе. По словам подозреваемого, он опасался, что рыбак может сообщить о его местонахождении украинским военным. Поэтому решил убить мужчину. «Я испугался, что он меня сейчас сдаст, и все, я его убил», — сказал Рыжиков на видео допроса.

Он утверждает, что достал автомат и выстрелил в рыбака с расстояния примерно в три метра. После выстрела мужчина упал у воды. Далее, по словам подозреваемого, он сбросил тело в водоем. Этот эпизод является частью расследования убийства гражданского жителя.

Оккупант рассказал об убийстве пяти военных

Во время допроса Рыжиков также описал события, которые, по версии следствия, предшествовали убийству украинских военнослужащих. После убийства рыбака он зашел в дом, где находились украинские бойцы. Россиянин рассказал, что услышал, как один из мужчин выбежал из здания. Примерно через пять-десять минут тот вернулся.

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Тогда, по словам подозреваемого, он открыл огонь. После этого заметил в доме ещё троих военных и также застрелил их. «Я оглянулся назад, там ещё трое военных, я их убил», — заявил Рыжиков. Итак, в этой части рассказа он описывает убийство четырёх украинских военнослужащих. Обстоятельства гибели пятого бойца имеют значение для полного восстановления хода событий и устанавливаются следствием.

После перестрелки россиянин, по его словам, забрал несколько вещей и покинул дом. Впоследствии один из военнослужащих приказал ему остановиться. Однако подозреваемый открыл огонь и скрылся. Рыжиков также рассказал, что видел в доме оружие, бронежилеты и другое военное снаряжение. После убийств он продолжил движение в направлении Харькова.

Что известно о расследовании

Офис генерального прокурора обнародовал видео, на котором подозреваемый излагает свою версию событий. Его показания являются частью материалов дела, однако окончательные выводы относительно обстоятельств и ответственности должны установить следствие и суд. Правоохранители должны выяснить последовательность событий, обстоятельства гибели каждого из пяти военных и гражданского мужчины, а также проверить все показания подозреваемого.

Убийства военнопленных при условии, что погибшие находились во власти противника и были выведены из боя, а также умышленные нападения на гражданских лиц могут представлять собой военные преступления. Окончательная правовая квалификация зависит от установленных обстоятельств каждого эпизода. СБУ и прокуратура продолжают документировать события и собирать доказательства. Опубликованная запись допроса позволяет ознакомиться с рассказом подозреваемого, но сама по себе не заменяет полноценного расследования. Видео опубликовал Офис генерального прокурора.

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