Суд признал погибшим журналиста Самуила Проскурякова, пропавшего четыре года назад

Суд официально признал погибшим журналиста и военнослужащего Самуила Проскурякова, который пропал без вести во время выполнения боевого задания в Херсонской области 15 октября 2022 года. На протяжении четырёх лет информации о его судьбе не поступало.

По её словам, суд вынес решение 14 октября, накануне четвёртой годовщины исчезновения мужа.

Самуил Проскуряков родился в 1993 году в Кривом Роге в многодетной семье протестантского пастора. Он учился по специальности «Культурология» в Национальном педагогическом университете имени Михаила Драгоманова и исследовал роль протеста и бунта в культуре.

Проскуряков принимал участие в Революции достоинства. Во время столкновений на улице Грушевского в Киеве он получил ранение в результате взрыва газовой гранаты. После этого он работал журналистом, в частности освещал правозащитные и социальные темы. Сотрудничал с информационным агентством УНН, изданиями «Заборона» и «Бабель».

В 2020 году журналист стал номинантом премии «Честь профессии» в категории «Лучшая публицистика» за материал «Клементина и ботаник», опубликованный на сайте «Заборона».

После начала полномасштабного вторжения России, в 2022 году, Проскуряков вступил в состав 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Он выполнял боевые задачи на Запорожском и Донецком направлениях, а впоследствии его подразделение было задействовано в наступательной операции в Херсонской области.

15 октября 2022 года военный пропал без вести во время выполнения боевого задания.

Об этом в четверг, 15 октября, сообщила жена журналиста Диана Ковалева.

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