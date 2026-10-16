Суд визнав загиблим журналіста Самуїла Проскурякова, який зник чотири роки тому

0:00 / 0:00

Суд офіційно визнав загиблим журналіста та військовослужбовця Самуїла Проскурякова, який зник безвісти під час виконання бойового завдання на Херсонщині 15 жовтня 2022 року. Протягом чотирьох років інформації про його долю не було.

За її словами, суд ухвалив рішення 14 жовтня, напередодні четвертої річниці зникнення чоловіка.

Самуїл Проскуряков народився 1993 року в Кривому Розі в багатодітній родині протестантського пастора. Він навчався на спеціальності «Культурологія» в Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова та досліджував роль протесту й бунту в культурі.

Проскуряков брав участь у Революції гідності. Під час протистоянь на вулиці Грушевського в Києві він зазнав поранення внаслідок вибуху газової гранати. Після цього він працював журналістом, зокрема висвітлював правозахисні та соціальні теми. Співпрацював з інформаційним агентством УНН, виданнями «Заборона» та «Бабель».

У 2020 році журналіст став номінантом премії «Честь професії» в категорії «Найкраща публіцистика» за матеріал «Клементина і ботанік», опублікований на «Забороні».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії, у 2022 році, Проскуряков долучився до 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Він виконував бойові завдання на Запорізькому та Донецькому напрямках, а згодом його підрозділ залучили до наступальної операції на Херсонщині.

15 жовтня 2022 року військовий зник безвісти під час виконання бойового завдання.

Про це у четвер, 15 жовтня, повідомила дружина журналіста Діана Ковальова.

На Київщині внаслідок російського удару загинув чоловік, є поранені.

Родина загиблого військового через суд домоглася виплати 15 млн грн.

Марченко заявив, що затримок із виплатами військовим до кінця року не очікують.

В Укрзалізниці пояснили виплати керівництву на тлі скорочення витрат на персонал.

Субсидії на опалювальний сезон 2026–2027:кому ПФУ перерахує виплати автоматично.



Читай нас у