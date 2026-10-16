В ВСУ обновили сухие пайки, добавив нагреватели и средства для воды

Министерство обороны Украины обновило сухие пайки для военных, находящихся на передовой. В них будет больше калорий, готовые блюда, беспламенные нагреватели и таблетки для обеззараживания воды. Общая калорийность двух рационов составит 4100 ккал — примерно на 600 ккал больше, чем в стандартном сухом пайке.

Министерство обороны Украины вводит обновленные сухие пайки для военнослужащих на передовой. В новых наборах будет больше готовой еды, а также средства, которые помогут подогреть блюда и сделать воду более безопасной для питья. Об изменениях 16 октября сообщило Министерство обороны. Их подготовили с учётом предложений военных, которые собирались через приложение «Армия+».

По словам заместителя министра обороны Мстислава Баника, команда ведомства проанализировала обращения военнослужащих и учла самые популярные предложения. «Мы с командой проанализировали запросы и реализовали наиболее популярные предложения военнослужащих. Рационы стали более комплексными: больше готовых блюд, меньше мелких позиций», — рассказал Баник.

Обновленный сухпаек не заменит стандартный суточный полевой набор продуктов по Норме № 15. Он станет альтернативой, которую военные смогут использовать в зависимости от потребностей и условий службы.

Что войдет в новый сухпаек

В Минобороны сообщили о нескольких основных изменениях. Вместо одного суточного набора военные будут получать два отдельных рациона. К ним добавят готовые блюда в реторт-упаковках, которые удобно хранить и использовать в полевых условиях.

Реторт-упаковка — это специальная герметичная упаковка, в которой продукты проходят термическую обработку. Она позволяет долго хранить готовую пищу без обычного холодильника, если соблюдать установленные условия хранения. Среди основных нововведений:

Два отдельных рациона. Вместо одного суточного набора предусмотрено два комплекта еды.

Готовые блюда. Их будут упаковывать в реторт-упаковки, чтобы упростить питание в полевых условиях.

Безогненные нагреватели. Они позволят подогревать еду без открытого огня.

Таблетки для обеззараживания воды. Их можно будет использовать для очистки воды в соответствии с инструкцией.

Дополнительные продукты. В рационы включили сухофрукты, шоколад и орехи.

В то же время из сухпайков убрали галеты. По словам Баника, изменения должны были сделать наборы более удобными и питательными, а также уменьшить количество отдельных мелких продуктов.

Калорийность увеличили почти на 15%

Одно из главных изменений касается энергетической ценности пищи. По данным Минобороны, калорийность обновленных рационов увеличили почти на 15%. «Мы убрали галеты и добавили специальные нагреватели, работающие без пламени, таблетки для обеззараживания воды, а также сухофрукты, шоколад, орешки. Так мы увеличили калорийность почти на 15%», — отметил заместитель министра. Совокупная калорийность первого и второго рационов составляет 4100 ккал. Это примерно на 600 ккал больше, чем в стандартном сухпайке.

Повышенная калорийность важна для военных, которые длительное время находятся на позициях и тратят много энергии. В таких условиях полноценное питание помогает поддерживать силы и восстанавливаться после физических нагрузок.

Готовые блюда также призваны упростить прием пищи там, где нет возможности полноценно готовить. А бесконтактные нагреватели позволяют подогреть еду без открытого огня. В то же время конкретные условия их использования зависят от инструкции к нагревателю и обстоятельств на позиции.

Военным дополнительно будут выдавать питьевую воду

Еще одно нововведение касается обеспечения водой. В рационы будут дополнительно выдавать бутилированную питьевую воду. По информации Минобороны, предусмотрено 1,5 литра воды в сутки, а летом это количество будут увеличивать до 3 литров.

Таблетки для обеззараживания воды должны стать дополнительным средством в полевых условиях. Их использование требует соблюдения инструкции производителя, в частности в отношении дозировки и времени обработки. Обеспечение водой особенно важно во время длительного пребывания на позициях, когда доступ к привычным источникам питьевой воды может быть ограничен.

Почему обновили сухпайки

Изменения подготовили после изучения предложений военнослужащих, собранных через «Армия+». В Минобороны объясняют, что стремились сделать полевые наборы более питательными и удобными в использовании. Новые рационы должны сочетать в себе несколько важных компонентов: готовые блюда, дополнительные продукты, средства для подогрева пищи и обеззараживания воды. Это особенно актуально для военных, у которых не всегда есть возможность готовить на позициях.

В то же время обновленный сухпаек не отменяет стандартный суточный полевой набор по Норме № 15, а дополняет доступные варианты обеспечения питанием. Итак, основные изменения — два отдельных рациона вместо одного набора, готовые блюда в реторт-упаковках, бесполумённые нагреватели, таблетки для обеззараживания воды и дополнительные продукты. Общая калорийность двух рационов составит 4100 ккал, а военным также будут выдавать бутилированную воду из расчёта 1,5 литра в сутки или 3 литра летом.

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