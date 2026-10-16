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Новости Украина

В Харьковской области осужденному добавили 7 лет лишения свободы за попытку пронести наркотики в тюрьму

UA NEWS 16 Октября 2026 15:54
В Харьковской области осужденному добавили 7 лет лишения свободы за попытку пронести наркотики в тюрьму

26-летний мужчина, отбывавший наказание в исправительном центре недалеко от Харькова, пытался пронести на территорию учреждения каннабис и психотропное вещество PVP.

В ноябре 2024 года он приобрел запрещенные вещества во время работ за пределами учреждения. Их спрятали в пачке из-под сигарет в насыпке песка. Сотрудники исправительного центра обнаружили пачку и вызвали полицию.

Мужчина полностью признал свою вину. С учётом предыдущих судимостей и неотбытого наказания суд окончательно приговорил его к 7 годам лишения свободы.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Источник: Харьковская областная прокуратура

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