Правительство начало разблокировать ранее замороженные расходы

Кабинет министров начал постепенно возобновлять финансирование расходов, которые ранее были временно приостановлены. В частности, речь идет о финансировании регионов.

«На этой неделе парламент поддержал ряд крайне важных законопроектов, которые открывают возможность получения части международной финансовой помощи, необходимой для покрытия дефицита бюджета в 2026 году», — написал Корецкий.

Он добавил, что Кабмин ускоряет необходимые процедуры, чтобы средства от партнеров поступили как можно быстрее.

«Еще раз благодарю народных депутатов за поддержку этих решений. Рассчитываем на такую же результативную работу в течение следующих сессионных недель.

От этого зависит получение международной помощи в полном объеме и возможность дальнейшего возобновления вынужденно приостановленных расходов», – добавил Корецкий.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Корецкий заявил о злоупотреблениях при бронировании работников.

Корецкий: принятые Радой законы приближают Украину к получению международной помощи.

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