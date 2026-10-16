У ЗСУ оновили сухпайки додали нагрівачі та засоби для води

Міністерство оборони України оновило сухпайки для військових, які перебувають на передовій. У них буде більше калорій, готові страви, безполуменеві нагрівачі та таблетки для знезараження води. Загальна калорійність двох раціонів становитиме 4100 ккал — приблизно на 600 ккал більше, ніж у стандартному сухпайку.

Міністерство оборони України запроваджує оновлені сухі пайки для військовослужбовців на передовій. У нових наборах буде більше готової їжі, а також засоби, які допоможуть підігріти страви та зробити воду безпечнішою для пиття. Про зміни 16 жовтня повідомило Міністерство оборони. Їх підготували з урахуванням пропозицій військових, які збирали через застосунок «Армія+».

За словами заступника міністра оборони Мстислава Баніка, команда відомства опрацювала звернення військовослужбовців і врахувала найпопулярніші пропозиції. «Ми з командою опрацювали запити й реалізували найбільш популярні пропозиції військовослужбовців. Раціони стали більш комплексними: більше готових страв, менше дрібних позицій», — розповів Банік.

Оновлений сухпайок не замінюватиме стандартний добовий польовий набір продуктів за Нормою № 15. Він стане альтернативою, яку військові зможуть використовувати залежно від потреб і умов служби.

Що входитиме до нового сухпайка

У Міноборони повідомили про кілька основних змін. Замість одного добового набору військові отримуватимуть два окремі раціони. До них додадуть готові страви в реторт-упаковках, які зручно зберігати та використовувати в польових умовах.

Реторт-упаковка — це спеціальна герметична упаковка, у якій продукти проходять термічну обробку. Вона дає змогу довго зберігати готову їжу без звичайного холодильника, якщо дотримуватися встановлених умов зберігання. Серед основних нововведень:

Два окремі раціони. Замість одного добового набору передбачено два комплекти їжі.

Готові страви. Їх пакуватимуть у реторт-упаковки, щоб спростити харчування в польових умовах.

Безполуменеві нагрівачі. Вони дозволятимуть підігрівати їжу без відкритого вогню.

Таблетки для знезараження води. Їх можна буде використовувати для обробки води відповідно до інструкції.

Додаткові продукти. До раціонів включили сухофрукти, шоколад і горіхи.

Водночас із сухпайків прибрали галети. За словами Баніка, зміни мали зробити набори зручнішими та поживнішими, а також зменшити кількість окремих дрібних продуктів.

Калорійність збільшили майже на 15%

Одна з головних змін стосується енергетичної цінності їжі. За даними Міноборони, калорійність оновлених раціонів збільшили майже на 15%. «Ми прибрали галети та додали спеціальні нагрівачі, що працюють без полум’я, таблетки для знезараження води, а також сухофрукти, шоколад, горішки. Так ми збільшили калорійність майже на 15%», — зазначив заступник міністра. Сукупна калорійність першого та другого раціонів становить 4100 ккал. Це приблизно на 600 ккал більше, ніж у стандартному сухпайку.

Підвищена калорійність важлива для військових, які тривалий час перебувають на позиціях і витрачають багато енергії. У таких умовах повноцінне харчування допомагає підтримувати сили та відновлюватися після фізичних навантажень.

Готові страви також мають спростити приймання їжі там, де немає можливості повноцінно готувати. А безполуменеві нагрівачі дають змогу підігріти їжу без відкритого вогню. Водночас конкретні умови їх використання залежать від інструкції до нагрівача та обставин на позиції.

Військовим додатково видаватимуть питну воду

Ще одне нововведення стосується забезпечення водою. До раціонів додатково видаватимуть бутельовану питну воду. За інформацією Міноборони, передбачено 1,5 літра води на добу, а влітку цю кількість збільшуватимуть до 3 літрів.

Таблетки для знезараження води мають стати додатковим засобом у польових умовах. Їх використання потребує дотримання інструкції виробника, зокрема щодо дозування та часу обробки. Забезпечення водою особливо важливе під час тривалого перебування на позиціях, коли доступ до звичних джерел питної води може бути обмеженим.

Чому оновили сухпайки

Зміни підготували після опрацювання пропозицій військовослужбовців, зібраних через «Армія+». У Міноборони пояснюють, що прагнули зробити польові набори поживнішими та зручнішими у використанні. Нові раціони мають поєднувати кілька важливих складових: готові страви, додаткові продукти, засоби для підігріву їжі та знезараження води. Це особливо актуально для військових, які не завжди мають можливість готувати на позиціях.

Водночас оновлений сухпайок не скасовує стандартний добовий польовий набір за Нормою № 15, а доповнює доступні варіанти забезпечення харчуванням. Отже, головні зміни — два окремі раціони замість одного набору, готові страви в реторт-упаковках, безполуменеві нагрівачі, таблетки для знезараження води та додаткові продукти. Загальна калорійність двох раціонів сягатиме 4100 ккал, а військовим також видаватимуть бутельовану воду з розрахунку 1,5 літра на добу або 3 літри влітку.

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