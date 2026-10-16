АМКУ выявил обман на упаковках салфеток и оштрафовал производителя

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО «Аодема» на 1,1 млн грн за распространение ложных сведений о бумажных салфетках. На упаковках трехслойной продукции количество салфеток фактически указывалось с учётом каждого слоя. Кроме того, заявленное производителем антибактериальное действие салфеток не соответствовало действительности.

Производитель салфеток вводил потребителей в заблуждение

Решение было принято 15 октября 2026 года.

В ходе рассмотрения дела АМКУ установил, что на упаковках трехслойных салфеток указывалось количество, которое фактически соответствовало суммарному количеству слоев. Из-за этого в отдельных упаковках салфеток было в три раза меньше, чем могли ожидать покупатели.

Кроме того, заявленная производителем информация об антибактериальных свойствах продукции не соответствовала действительности.

Опрос, проведенный Комитетом, показал, что большинство респондентов неправильно понимали указанное на упаковках количество салфеток. Информация о количестве продукции и ее свойствах могла влиять на решение потребителей о покупке.

На возможное влияние таких сведений на конкуренцию также указывали отдельные конкуренты компании в обращениях в АМКУ.

По заключению Комитета, недостоверная маркировка могла создавать у покупателей ложное представление о соотношении цены и количества салфеток, а также о дополнительных свойствах продукции. Это могло давать ООО «Аодема» неправомерные конкурентные преимущества.

АМКУ признал действия компании нарушением статьи 15-1 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции». Компанию обязали прекратить нарушение и наложили штраф в размере 1,1 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

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