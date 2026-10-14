В Днепре подготовка к отопительному сезону завершена на 95 %

Днепр завершил около 95 % работ по подготовке к отопительному сезону. В течение года в городе заменили 14 котлов, установили почти 50 энергосберегающих насосов, а также дополнительные генераторы и инверторы на котельных.

«Я мог бы сказать вам, что Днепр продолжает подготовку к отопительному сезону, однако она фактически уже завершена. В цифрах это где-то 95%», — написал Филатов в Telegram-канале в среду.

По его словам, в течение года в городе обновили 14 котлов и установили почти полсотни новых энергосберегающих насосов. Кроме того, на котельных в разных районах Днепра подключили несколько десятков дополнительных генераторов и инверторов.

Филатов отметил, что подготовка к отопительному сезону – это непрерывный процесс, ведь сразу после завершения одного сезона подачи тепла начинается подготовка к следующему. «Безусловно, большинство процессов активизировались после начала полномасштабной войны. Но и до нее тепловое хозяйство систематически модернизировалось каждый год», — подчеркнул городской голова.

Субсидии на отопительный сезон 2026–2027: кому ПФУ перечислит выплаты автоматически.

Украинские домохозяйства, которые отапливают жилье дровами, углем, брикетами или другим твёрдым печным топливом, могут получить жилищную субсидию на его приобретение.

Ранее правительство Украины официально ввело новый порядок возмещения расходов на жилищно-коммунальные услуги для пунктов, принимающих эвакуированных граждан.

Украинцы, которые одновременно имеют право на жилищную субсидию и льготу, могут выбрать один из этих видов государственной поддержки. Если размер назначенной субсидии составляет 0,00 грн, человек может подать заявление на оформление льготы.

Читай нас в