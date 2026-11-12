Верховный Суд сократил срок заключения бывшему главе ГСА Алексею Сальникову

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда 12 ноября 2026 года смягчил приговор бывшему главе Государственной судебной администрации Украины Алексею Сальникову, сократив ему срок лишения свободы с трёх до двух лет. В остальной части решение, в частности касательно запрета занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на три года, осталось без изменений.

Как напомнили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, 6 августа 2025 года Высший антикоррупционный суд признал Сальникова виновным в злоупотреблении влиянием с целью получения неправомерной выгоды для оказания влияния на судей Верховного Суда, а 2 декабря 2025 года Апелляционная палата ВАКС подтвердила этот приговор. Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит; осужденный уже отбывает наказание.

Алексея Сальникова признали виновным в получении неправомерной выгоды за оказание влияния на принятие решения судьями Верховного Суда в пользу коммерческого предприятия, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Высший антикоррупционный суд признал бывшего руководителя Государственной судебной администрации Алексея Сальникова виновным в злоупотреблении влиянием.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда завершила рассмотрение апелляционных жалоб по делу бывшего руководителя Государственной судебной администрации Алексея Сальникова. Он признан виновным в злоупотреблении влиянием.

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