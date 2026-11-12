Верховний Суд скоротив термін ув'язнення ексголові ДСА Олексію Сальнікову

0:00 / 0:00

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду 12 листопада 2026 року пом'якшив вирок колишньому голові Державної судової адміністрації України Олексію Сальнікову, скоротивши йому строк позбавлення волі з трьох до двох років. В іншій частині рішення, зокрема щодо заборони обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на три роки, залишилося без змін.

Як нагадали у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, 6 серпня 2025 року Вищий антикорупційний суд визнав Сальнікова винним у зловживанні впливом за одержання неправомірної вигоди для впливу на суддів Верховного Суду, а 2 грудня 2025 року Апеляційна палата ВАКС підтвердила цей вирок. Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає; засуджений уже відбуває покарання.

Олексія Сальнікова визнали винуватим в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення суддями Верховного Суду на користь комерційного підприємства, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Вищий антикорупційний суд визнав колишнього керівника Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова винним у зловживанні впливом.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду завершила розгляд апеляційних скарг у справі колишнього керівника Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова. Його визнано винним у зловживанні впливом.

Читай нас у