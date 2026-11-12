Sąd Najwyższy skrócił wyrok pozbawienia wolności byłemu szefowi Służby Administracji Sądowej Ołeksijowi Salnikowowi

W dniu 12 listopada 2026 r. Sąd Kasacyjny ds. Karnych przy Sądzie Najwyższym złagodził wyrok wydany wobec byłego przewodniczącego Państwowej Administracji Sądowej Ukrainy Ołeksija Salnikowa, skracając mu karę pozbawienia wolności z trzech do dwóch lat. Pozostała część wyroku, w szczególności dotycząca zakazu pełnienia funkcji w organach władzy państwowej i samorządu lokalnego przez okres trzech lat, pozostała bez zmian.

Jak przypomniano w Specjalistycznej Prokuraturze Antykorupcyjnej, 6 sierpnia 2025 roku Wyższy Sąd Antykorupcyjny uznał Salnikowa za winnego nadużycia wpływu w celu uzyskania bezprawnej korzyści za wywieranie wpływu na sędziów Sądu Najwyższego, a 2 grudnia 2025 r. Izba Apelacyjna WAKS potwierdziła ten wyrok. Orzeczenie Sądu Najwyższego jest prawomocne i nie podlega odwołaniu; skazany już odbywa karę.

Aleksiej Salnikov został uznany za winnego uzyskania nielegalnej korzyści w zamian za wywarcie wpływu na wydanie przez sędziów Sądu Najwyższego orzeczenia na korzyść przedsiębiorstwa komercyjnego, czyli popełnienia przestępstwa przewidzianego w części 2 art. 369-2 Kodeksu karnego Ukrainy.

Źródło: Specjalistyczna Prokuratura Antykorupcyjna.

Wyższy Sąd Antykorupcyjny uznał byłego szefa Państwowej Administracji Sądowej Aleksieja Salnikowa za winnego nadużycia wpływu.

Izba Apelacyjna Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego zakończyła rozpatrywanie apelacji w sprawie byłego szefa Państwowej Administracji Sądowej Ołeksija Salnikowa. Został on uznany za winnego nadużycia wpływu.

Czytaj nas na