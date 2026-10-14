У Дніпрі підготовку до опалювального сезону виконали на 95%

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Дніпро завершив близько 95% робіт із підготовки до опалювального сезону. Протягом року в місті замінили 14 котлів, встановили майже 50 енергоощадних насосів, а також додаткові генератори та інвертори на котельнях.

"Я міг би розповісти вам, що Дніпро продовжує підготовку до опалювального сезону, утім, вона фактично вже завершена. У цифрах це десь 95%", – написав Філатов у Телеграм-каналі в середу.

За його словами, протягом року в місті оновили 14 котлів та встановили майже пів сотні нових енергоощадних насосів. Крім того, на котельнях у різних районах Дніпра під'єднали кілька десятків додаткових генераторів та інверторів.

Філатов зазначив, що підготовка до опалювального сезону є безперервним процесом, адже одразу після завершення одного сезону подачі тепла починається підготовка до наступного. "Безумовно, більшість процесів інтенсифікувалися після початку повномасштабної війни. Але й до неї теплове господарство модернізувалося системно кожного року", – наголосив міський голова.

Субсидії на опалювальний сезон 2026–2027: кому ПФУ перерахує виплати автоматично.

Українські домогосподарства, які опалюють житло дровами, вугіллям, брикетами або іншим твердим пічним паливом, можуть отримати житлову субсидію на його придбання.

Раніше уряд України офіційно запровадив новий порядок відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги для пунктів, що приймають евакуйованих громадян.

Українці, які одночасно мають право на житлову субсидію та пільгу, можуть обрати один із цих видів державної підтримки. Якщо розмір призначеної субсидії становить 0,00 грн, людина може подати заяву на оформлення пільги.

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