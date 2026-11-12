Сибига поддержал ужесточение ограничений на въезд россиян в Финляндию

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал решение Финляндии ужесточить ограничения на въезд для граждан России, в частности спортсменов.

Он поблагодарил главу МИД Финляндии Элину Валтонен и финское правительство за солидарность с Украиной и усиление давления на РФ.

«Не может быть возврата к привычным отношениям с Россией, пока она продолжает свою жестокую захватническую войну. Этот шаг — вопрос справедливости, ответственности и безопасности», — подчеркнул Сибига.

Глава украинского МИД призвал другие европейские страны последовать примеру Финляндии, закрыть лазейки для обхода ограничений и усилить давление на Россию.

Источник: Андрей Сибига (X)

С 16 ноября 2026 года Финляндия вводит ограничения на въезд российских спортсменов и других представителей спортивной сферы, в частности тех, кто выступает под нейтральным статусом.

Напомним, что Финляндия запретила россиянам покупать недвижимость из-за угроз национальной безопасности — Yle.

Также Финляндия планирует обложить пошлиной весь российский импорт.

Читай нас в