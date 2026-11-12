Sybiga poparł zaostrzenie ograniczeń dotyczących wjazdu Rosjan do Finlandii

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga z zadowoleniem przyjął decyzję Finlandii o zaostrzeniu ograniczeń wjazdu dla obywateli Rosji, w szczególności dla sportowców.

Podziękował minister spraw zagranicznych Finlandii Elinie Valtonen oraz fińskiemu rządowi za solidarność z Ukrainą i zwiększenie presji na Rosję.

„Nie może być mowy o powrocie do dotychczasowych stosunków z Rosją, dopóki kontynuuje ona swoją brutalną wojnę agresywną. Ten krok to kwestia sprawiedliwości, odpowiedzialności i bezpieczeństwa” – podkreślił Sybiga.

Szef ukraińskiego MSZ wezwał inne kraje europejskie do pójścia za przykładem Finlandii, zamknięcia luk umożliwiających obchodzenie ograniczeń oraz zwiększenia presji na Rosję.

Źródło: Andrij Sybiga (X)

Od 16 listopada 2026 r. Finlandia wprowadza ograniczenia wjazdu dla rosyjskich sportowców i innych przedstawicieli świata sportu, w tym osób występujących pod statusem neutralnym.

Przypomnijmy, że Finlandia zakazała Rosjanom nabywania nieruchomości ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego — Yle.

Finlandia planuje również nałożyć cło na cały import z Rosji.

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