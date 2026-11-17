W powiecie tarnopolskim ujawniono proceder nielegalnego przywłaszczenia pięciu działek w strefie rekreacyjnej.

W latach 2019–2023 cztery osoby przejęły ponad hektar gruntów komunalnych, posługując się sfałszowanymi państwowymi aktami potwierdzającymi prawo własności prywatnej.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa organizatorem był lokalny przedsiębiorca, który chciał powiększyć powierzchnię swojej działki położonej w pobliżu zbiornika wodnego. Do oszustwa zaangażował jeszcze trzy osoby, wśród których była jego teściowa. Na podstawie fałszywych dokumentów sporządzano dokumentację geodezyjną i rejestrowano działki w katastrze. Granice dwóch z nich na mapie katastralnej przesunięto nawet bliżej zbiornika wodnego, choć w rzeczywistości znajdują się one dwa kilometry od niego.

Wśród podejrzanych znajduje się państwowy rejestrator katastralny z Derzhgeokadastru oraz trzech jego prawdopodobnych wspólników. Straty poniesione przez gminę przekraczają 700 tysięcy hrywien. Zarzuty postawiono im 10 listopada, a także zastosowano środki zabezpieczające. Obecnie rozstrzyga się kwestię zwrotu gruntów do własności gminnej.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Ternopilu.

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