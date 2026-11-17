17 listopada podczas wizyty na Ukrainie książę Harry otrzymał książkę „Unbreakable Kherson” oraz rysunki 9-letniej dziewczynki z Chersoniu, wykonane w schronie.

Książkę, przygotowaną przez zespół Administracji Obwodowej w Chersoniu przy wsparciu Howarda Buffetta i German Marshall Fund, przekazała wiceminister ds. weteranów Olga Malarchuk.

W publikacji zebrano doświadczenia regionu w warunkach ciągłych działań wojennych: ochrona ludności i infrastruktury, ewakuacja, pomoc medyczna oraz zapewnienie funkcjonowania społeczności.

Malyarchuk opowiedziała również księciu o rosyjskich ostrzałach i terrorze dronowym wymierzonym w ludność cywilną. Szczególnym prezentem były rysunki 9-letniej Weroniki, które – jak poinformowała Administracja Obwodowa w Chersoniu – głęboko poruszyły Harry’ego.

Źródło: Administracja Obwodowa w Chersoniu.

Brytyjski książę Harry złożył niezapowiedzianą wizytę we Lwowie na Ukrainie, gdzie spotkał się z rannymi weteranami wojennymi w klinice rehabilitacyjnej. Według źródła, podczas rozmowy z żołnierzami powiedział, że wygrają wojnę.

Brytyjski książę Harry podczas swojej czwartej wizyty na Ukrainie wystąpił 15 listopada na konferencji poświęconej rehabilitacji we Lwowie i wyraził przekonanie, że Ukraińcy wygrają wojnę i zbudują dobrze prosperujące państwo.

Brytyjski książę Harry przybył 15 listopada do Lwowa na Ogólnoukraińskie Igrzyska Niepokonanych, aby osobiście wspierać ukraińskich żołnierzy i weteranów podczas zawodów w rugby na wózkach inwalidzkich.

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