11月17日，哈里王子在访问乌克兰期间，收到了一本名为《Unbreakable Kherson》的书，以及一名来自赫尔松的9岁小女孩在避难所创作的画作。

这本书由赫尔松州行政管理局团队在霍华德·巴菲特和德国马歇尔基金会的支持下编纂完成，由退伍军人事务部副部长奥尔加·马利亚尔丘克转交。

该书汇集了该地区在持续战事中的经验：保护民众和基础设施、疏散、医疗救助以及保障社区正常运转。

此外，马利亚尔丘克还向王子讲述了俄罗斯对平民的炮击及无人机恐怖袭击。9岁女孩维罗妮卡的画作成为一份特别的礼物，据州政府消息，这些画作深深打动了哈里王子。

来源：赫尔松州行政管理局。

英国哈里王子未公开造访了乌克兰的利沃夫，并在一家康复诊所会见了受伤的战争老兵。据消息人士透露，在与军人交谈时，他表示他们终将赢得这场战争。

英国哈里王子在第四次访问乌克兰期间，于11月15日在利沃夫举行的康复会议上发表演讲，并表示坚信乌克兰人将在战争中获胜，并建设一个繁荣的国家。

11月15日，英国哈里王子抵达利沃夫参加全乌克兰不屈者运动会，旨在亲自为参加轮椅橄榄球比赛的乌克兰军人及退伍军人加油助威。

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